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Чт, 29.05.2025
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Искусственный интеллект обучат школьной программе Эстонии

Компьютеры. Иллюстративное фото.

Министерство образования Эстонии находится на финальной стадии оформления соглашения с компанией OpenAI, разработчиком популярных приложений, основанных на искусственном интеллекте (ИИ), сообщает rus.err.​ ​

Цель сотрудничества - обеспечить, чтобы ИИ-приложения, используемые в школах, соответствовали государственной учебной программе. Министерство планирует передать разработчикам учебные программы Эстонии уже до начала следующего учебного года.

Особое внимание уделяется безопасности и корректности информации. Создаваемое ИИ-приложение не будет самостоятельно генерировать ответы, что должно минимизировать риск ошибок со стороны искусственного интеллекта.

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