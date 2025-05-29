Искусственный интеллект обучат школьной программе Эстонии

Министерство образования Эстонии находится на финальной стадии оформления соглашения с компанией OpenAI, разработчиком популярных приложений, основанных на искусственном интеллекте (ИИ), сообщает rus.err.
Цель сотрудничества - обеспечить, чтобы ИИ-приложения, используемые в школах, соответствовали государственной учебной программе. Министерство планирует передать разработчикам учебные программы Эстонии уже до начала следующего учебного года.
Особое внимание уделяется безопасности и корректности информации. Создаваемое ИИ-приложение не будет самостоятельно генерировать ответы, что должно минимизировать риск ошибок со стороны искусственного интеллекта.