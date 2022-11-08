Пожалуй, никто из здравомыслящих людей не подвергает сомнению простой факт: для того, чтобы быть полноценным членом общества, необходимо владеть государственным языком. Однако вместо того, чтобы подойти к решению вопроса прагматично и взвешенно, нынешняя правящая коалиция реформистов, социал-демократов и "Отечества" при поддержке EKRE остервенело продавливает изменения в законодательстве.
Владимир Высоцкий: Переход за год, или Голый король эстонского образования
Их девиз: "Ни шагу назад". Не предполагается никакой общественной дискуссии или анализа реального положения вещей. Данное решение серьезно повлияет на качество образования как по всей Эстонии, так и в Ида-Вирумаа. Характерным стилем руководства этих политиков является то, что судьбу региона решают люди, приезжающие сюда на пару дней, зачастую не понимающие его особенностей и контекста.
Проблемы, которые не были решены за 30 лет, теперь каким-то непостижимым образом должны быть в срочном порядке исправлены за год (!). Решать системные вопросы политическими лозунгами не только невозможно, но и опасно для общества.
В 2018 году главный борец за эстонский язык - глава языковой инспекции Ильмар Томуск сказал: "Ведь можно сказать, что со временем проблема разрешится сама собой, потому что в наших вузах уже нельзя выучиться на преподавателя русского языка. А с учетом возрастного состава преподавателей - почти половина эстонских учителей старше 50 лет и примерно пятая часть находится в пенсионном возрасте или вот-вот достигнет его, - в ближайшие годы их место должны занять молодые учителя с хорошим знанием эстонского и русского языков. В какой-то момент, возможно, именно так все и будет, но точно не в ближайшие годы".
Не надо занимать высокий пост или быть экспертом в области образования, чтобы понять элементарную вещь: сами по себе проблемы не решаются, а если пускать их на самотек - лишь усугубляются. Вопрос отсутствия на рынке труда учителей может быть решен только правильной кадровой и финансовой политикой.
Сейчас же правящие партии хотят устроить в сфере образования Дикий Запад, где в попытках директоров заполучить необходимого преподавателя все средства будут хороши. В ход идет и грязная манипуляция, когда нам обещают повышенный коэффициент оклада для приезжающих преподавать в Ида-Вирумаа.
Это не только обесценивает труд педагогов в других регионах Эстонии, но и не гарантирует качественного педагогического состава в регионе, так как основной критерий - исключительно владение языком, а не знание профильного предмета или предыдущий опыт. Напомню, что Министерство образования и науки предлагает решить проблему дефицита кадров, набрав в школы людей со средним образованием.
"Согласно данным Языкового департамента 2021 года, в одном только Ида-Вирумаа количество работников, не соответствующих квалификационным требованиям, более 1500 человек".
Владимир Высоцкий, председатель комиссии по культуре и образованию Силламяэского горсобрания, Центристская партия
Реально ли за год с небольшим при огромной загруженности педагогов на работе освоить эстонский язык на уровне С1 и начать преподавать на нем? Согласно данным Языкового департамента 2021 года, в одном только Ида-Вирумаа количество работников, не соответствующих квалификационным требованиям, более 1500 человек. Это очень много, если иметь в виду, что на курсы эстонского этой категории выстраиваются очереди, а получить проходной балл на экзамене достаточно проблематично даже для носителя языка. Планируемые карательные меры в виде штрафов до 9600 евро, по мнению министра Тыниса Лукаса, существенно добавят мотивации педагогам заниматься после работы и проверок домашних заданий эстонским языком.
Таким образом, правительство вместо совместной работы с педагогами по повышению их знания языка и созданию огромного количества лояльных государству специалистов, не обещает улучшения ситуации, но гарантирует карательные меры.
Политики, в очередной раз проигнорировав реальность, ставя перед собой, казалось бы, благие цели, оказались в положении голого короля. Все понимают, что проблема огромна и нам катастрофически не хватает учителей, но, боясь оказаться в глупом положении, не хотят признавать очевидные вещи. На данный момент ответственность просто перекладывается с больной головы на здоровую. То есть с государства на органы местного самоуправления, директоров школ и самих педагогов.
Средства массовой информации могут легко осудить предложение об отмене данного законопроекта и, указав на Центристскую партию пальцем, заклеймить центристов как противников перехода на эстоноязычное образование. Но если король голый, то все же лучше, если кто-то об этом скажет. Чтобы проблему решить, как минимум нужно иметь смелость ее признать. Не так ли?
Чтобы предотвратить катастрофу в системе образования, нужно сделать профессию учителя престижной, мотивировать людей не штрафами, а уровнем заработной платы и условиями труда. При этом не дифференцировать оплату в зависимости от региона - зарплата учителя должна быть достойной независимо от города и места работы.
Государство должно продолжить финансирование методик раннего языкового погружения, так как эти программы действительно эффективны. Также по примеру зарубежных стран нужно ввести обязательный модуль педагогической практики для студентов вузов.
Претворять эффективные решения в жизнь гораздо сложнее, чем выписывать штрафы и раскалывать страну на два лагеря, однако это единственный способ остановить дальнейшее скатывание нашего общества в темноту и невежество.