Владимир Высоцкий: Переход за год, или Голый король эстонского образования

Их девиз: "Ни шагу назад". Не предполагается никакой общественной дискуссии или анализа реального положения вещей. Данное решение серьезно повлияет на качество образования как по всей Эстонии, так и в Ида-Вирумаа. Характерным стилем руководства этих политиков является то, что судьбу региона решают люди, приезжающие сюда на пару дней, зачастую не понимающие его особенностей и контекста.

Проблемы, которые не были решены за 30 лет, теперь каким-то непостижимым образом должны быть в срочном порядке исправлены за год (!). Решать системные вопросы политическими лозунгами не только невозможно, но и опасно для общества.

В 2018 году главный борец за эстонский язык - глава языковой инспекции Ильмар Томуск сказал: "Ведь можно сказать, что со временем проблема разрешится сама собой, потому что в наших вузах уже нельзя выучиться на преподавателя русского языка. А с учетом возрастного состава преподавателей - почти половина эстонских учителей старше 50 лет и примерно пятая часть находится в пенсионном возрасте или вот-вот достигнет его, - в ближайшие годы их место должны занять молодые учителя с хорошим знанием эстонского и русского языков. В какой-то момент, возможно, именно так все и будет, но точно не в ближайшие годы".