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"HITO/Karjamaa" в Хаапсалу на последних минутах повернул игру в свою пользу

Эрик Гамзеев
, журналист
"HITO/Karjamaa" в Хаапсалу на последних минутах повернул игру в свою пользу
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"HITO/Karjamaa" в этом сезоне выиграла пять встреч из шести.
"HITO/Karjamaa" в этом сезоне выиграла пять встреч из шести. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В субботу вечером "HITO/Karjamaa" в проходившей в Хаапсалу встрече эстонской второй баскетбольной лиги с местной городской командой сумел в последней четверти встречи выйти из проигрышного положения и выжал свою пятую победу в шести играх.

Ида-вируская команда после первой половины игры вела в счете 44:39, однако после перерыва в ее игре произошел спад - 2:16 - и устремившаяся к победе команда Хаапсалу несколько раз вела в счете на целых 12 очков. В конце третьей четверти "HITO/Karjamaa" проигрывал - 55:62.

Последнюю четверть "HITO/Karjamaa" начал блестяще и менее чем за пять минуть сравнял счет - 67:67, а на последних минутах и вовсе решительно повернул ход игры в свою пользу.

Героем игры стал на сей раз Эрик Рауд, набравший 26 очков, причем двенадцать из них - в решающей последней четверти встречи. Карел Лаанеметс набрал 14 очков, Марго Тали и Вейко Симм - по 11 очков. Эдвард Трумм принес команде 10 очков и взял 9 мячей под щитом. Эта пятерка провела на площадке большую часть игрового времени, причем Трумм играл без замены все 40 минут.

Завоевавший в шести играх пять побед "HITO/Karjamaa" занимает в лиге второе место. Лидирующая команда Раплаской баскетбольной школы выиграла все шесть встреч. Следующую выездную игру "HITO/Karjamaa" проведет с "Audentes", а затем в две пятницы - 25 ноября и 2 декабря - ей вновь предстоят две домашние встречи в Йыхвиском спортхолле, где соперниками команды станут сначала пярнуский "Tünamo", а затем - третья команда Виймси.

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