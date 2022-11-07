"HITO/Karjamaa" в Хаапсалу на последних минутах повернул игру в свою пользу

Ида-вируская команда после первой половины игры вела в счете 44:39, однако после перерыва в ее игре произошел спад - 2:16 - и устремившаяся к победе команда Хаапсалу несколько раз вела в счете на целых 12 очков. В конце третьей четверти "HITO/Karjamaa" проигрывал - 55:62.

Последнюю четверть "HITO/Karjamaa" начал блестяще и менее чем за пять минуть сравнял счет - 67:67, а на последних минутах и вовсе решительно повернул ход игры в свою пользу.

Героем игры стал на сей раз Эрик Рауд, набравший 26 очков, причем двенадцать из них - в решающей последней четверти встречи. Карел Лаанеметс набрал 14 очков, Марго Тали и Вейко Симм - по 11 очков. Эдвард Трумм принес команде 10 очков и взял 9 мячей под щитом. Эта пятерка провела на площадке большую часть игрового времени, причем Трумм играл без замены все 40 минут.