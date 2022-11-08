КАРЛЫЧ, БЕРЕГИНИ И СОН АВИАТОРА ⟩ Кукольная компания, где можно увидеть своего "двойника"

- Эти куклы - как люди, - констатирует галерист Йыхвиской галереи Инна Кивимяэ, радуясь новой встрече с творениями Светланы Ветровой. - Мы ждали эту выставку шесть лет! Планировали на два года раньше, но ковид заставил все отодвинуть. Это единственный автор кукол, у которой уже четвертая экспозиция в Йыхви. Она не перестает удивлять. Ее творения - как живые: взгляды, эмоции наряды, движения...