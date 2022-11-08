Автор текстильных кукол кохтлаярвеска Светлана Ветрова считает свои произведения трехмерными картинами, поэтому назвала свою новую выставку "Осенний вернисаж". Гости галереи с удивлением находят среди десятков образов если не себя, то знакомых.
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КАРЛЫЧ, БЕРЕГИНИ И СОН АВИАТОРА ⟩ Кукольная компания, где можно увидеть своего "двойника"
Кукольная компания, где можно увидеть своего "двойника"
- Эти куклы - как люди, - констатирует галерист Йыхвиской галереи Инна Кивимяэ, радуясь новой встрече с творениями Светланы Ветровой. - Мы ждали эту выставку шесть лет! Планировали на два года раньше, но ковид заставил все отодвинуть. Это единственный автор кукол, у которой уже четвертая экспозиция в Йыхви. Она не перестает удивлять. Ее творения - как живые: взгляды, эмоции наряды, движения...