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КАРЛЫЧ, БЕРЕГИНИ И СОН АВИАТОРА ⟩ Кукольная компания, где можно увидеть своего "двойника"

Ирина Кивисельг
, журналист
Кукольная компания, где можно увидеть своего "двойника"
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На создание серии "Берегини" Светлану Ветрову побудили славянские легенды и сказки.
На создание серии "Берегини" Светлану Ветрову побудили славянские легенды и сказки. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Автор текстильных кукол кохтлаярвеска Светлана Ветрова считает свои произведения трехмерными картинами, поэтому назвала свою новую выставку "Осенний вернисаж". Гости галереи с удивлением находят среди десятков образов если не себя, то знакомых.

- Эти куклы - как люди, - констатирует галерист Йыхвиской галереи Инна Кивимяэ, радуясь новой встрече с творениями Светланы Ветровой. - Мы ждали эту выставку шесть лет! Планировали на два года раньше, но ковид заставил все отодвинуть. Это единственный автор кукол, у которой уже четвертая экспозиция в Йыхви. Она не перестает удивлять. Ее творения - как живые: взгляды, эмоции наряды, движения...

Пандемия помешала мероприятиям, но руки мастера не скучали без дела - за последние два года родились десятки новых образов. Представляя их, автор рассказала, что экспозиция собрана из нескольких коллекций, но все работы новые.

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