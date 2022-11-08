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Аллан Мянд планирует расширить дом престарелых в Ахтме и инвестировать пару миллионов

Эрик Калда
, журналист
Аллан Мянд планирует расширить дом престарелых в Ахтме и инвестировать пару миллионов
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Дом престарелых, расположенный в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, долгие годы стоял недостроенным. Новый владелец обещает привести дом в порядок и привлечь новых клиентов.
Дом престарелых, расположенный в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, долгие годы стоял недостроенным. Новый владелец обещает привести дом в порядок и привлечь новых клиентов. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Предприниматель Аллан Мянд, который этой осенью купил расположенный в Ахтме Кохтла-Ярвеский дом престарелых у города Кохтла-Ярве, планирует привести здание в порядок и создать там дополнительные места.

Принадлежащее предпринимателю в сфере недвижимости Аллану Мянду ТОО "Prestone" было единственным участником открытого аукциона, организованного минувшим летом городской управой Кохтла-Ярве. Хотя на продажу была выставлена закрепленная недвижимость, опирались на решение, принятое горсобранием четырьмя годами ранее, согласно которому покупатель должен продолжать оказывать услугу общего ухода, а также сохранить весь персонал.

Цена - полмиллиона

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