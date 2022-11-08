Аллан Мянд планирует расширить дом престарелых в Ахтме и инвестировать пару миллионов

Принадлежащее предпринимателю в сфере недвижимости Аллану Мянду ТОО "Prestone" было единственным участником открытого аукциона, организованного минувшим летом городской управой Кохтла-Ярве. Хотя на продажу была выставлена закрепленная недвижимость, опирались на решение, принятое горсобранием четырьмя годами ранее, согласно которому покупатель должен продолжать оказывать услугу общего ухода, а также сохранить весь персонал.