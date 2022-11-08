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Ликвидация опасных провалов почвы началась с Эдизе

Кюлли Крийс
, журналист
Ликвидация опасных провалов почвы началась с Эдизе
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Зона самого большого провала в Эдизе поглотила сотни тонн заполнителя.
Зона самого большого провала в Эдизе поглотила сотни тонн заполнителя. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В минувший вторник началась ликвидация опасных провалов почвы, образовавшихся над старыми шахтами. К концу года будут ликвидированы все 11 ям в Ида-Вирумаа, а также две ямы в Раквереской волости.

ТОО "Aspen Grupp" начало с провала почвы, находящегося в деревне Эдизе Йыхвиской волости, потому что площадь, которую там нужно засыпать, и потребность в материале для засыпки самые большие, и таким образом можно проверить, насколько легкой или трудной является эта работа.

В Эдизе на участке размером в гектар очень много канав под выемками из-за проседания подземных шахтных ходов в лесу под деревьями. Их засыпают щебнем, которого, по словам руководителя работ Меэлиса Рятсепа, потребуется около 900 тонн.

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