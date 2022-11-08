Ликвидация опасных провалов почвы началась с Эдизе

ТОО "Aspen Grupp" начало с провала почвы, находящегося в деревне Эдизе Йыхвиской волости, потому что площадь, которую там нужно засыпать, и потребность в материале для засыпки самые большие, и таким образом можно проверить, насколько легкой или трудной является эта работа.