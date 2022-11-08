ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Дома престарелых из муниципальной услуги превращаются в бизнес будущего

В каждом самоуправлении Ида-Вирумаа есть один или несколько домов престарелых, за исключением Тойлаской волости. Большинство из них принадлежат самоуправлениям. Это можно понять и как то, что муниципалитет хочет иметь возможность предлагать такую услугу. Несколько лет назад, когда Йыхвиское волостное управление обсуждало вопрос о целесообразности продажи принадлежащего волости Йыхвиского попечительского центра, контраргументом было то, что волость должна обеспечить доступность этой услуги для своих жителей по максимально приемлемой цене. Однако если дом престарелых приватизировать, может случиться так, что новый владелец начнет заниматься там чем-то совершенно другим.

С течением времени мы все чаще видим, что содержание домов престарелых из обычной муниципальной социальной услуги превращается во все более прибыльный бизнес, потому что общество стареет. Реформа домов престарелых, уже запланированная государством на следующий год, лишь убеждает предпринимателей в перспективности этого бизнеса, так как государство пообещало, что со следующего года оно начнет поддерживать людей, нуждающихся в услугах по уходу, таким образом, чтобы получатель средней пенсии в случае необходимости мог позволить себе место в доме престарелых и чтобы родственникам не приходилось доплачивать. Это может привести в дома престарелых тех клиентов, чьи родственники раньше не могли позволить себе оплатить услугу.