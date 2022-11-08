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Рихо Террас: Россия из-за своей тотальной жестокости потеряла последних друзей в Европе

Эрик Гамзеев
, журналист
Рихо Террас: Россия из-за своей тотальной жестокости потеряла последних друзей в Европе
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Нынешний член Европарламента и бывший командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас родом из Кохтла-Ярве.
Нынешний член Европарламента и бывший командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас родом из Кохтла-Ярве. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тотальный цинизм России в войне против народа Украины заставил изменить свои взгляды и тех европейцев, которым Путин и его политика прежде были симпатичны, говорит уроженец Ида-Вирумаа, депутат Европарламента и бывший командующий Силами обороны Эстонии генерал в отставке Рихо Террас. Наряду с войной в Украине мы побеседовали также о последствиях европейской зеленой политики.

- Одной из причин нынешних высоких цен на энергию является рост цен на квоты СО2. Неужели государства Европы не в состоянии договориться о введении ценового потолка на квоты во время энергокризиса?

- Думаю, что нет. Нынешний состав Еврокомиссии настолько зеленый, что нет никакой возможности переговорить на тему квот.

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