Тотальный цинизм России в войне против народа Украины заставил изменить свои взгляды и тех европейцев, которым Путин и его политика прежде были симпатичны, говорит уроженец Ида-Вирумаа, депутат Европарламента и бывший командующий Силами обороны Эстонии генерал в отставке Рихо Террас. Наряду с войной в Украине мы побеседовали также о последствиях европейской зеленой политики.
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Рихо Террас: Россия из-за своей тотальной жестокости потеряла последних друзей в Европе
Рихо Террас: Россия из-за своей тотальной жестокости потеряла последних друзей в Европе
- Одной из причин нынешних высоких цен на энергию является рост цен на квоты СО2. Неужели государства Европы не в состоянии договориться о введении ценового потолка на квоты во время энергокризиса?
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