Рихо Террас: Россия из-за своей тотальной жестокости потеряла последних друзей в Европе

Тотальный цинизм России в войне против народа Украины заставил изменить свои взгляды и тех европейцев, которым Путин и его политика прежде были симпатичны, говорит уроженец Ида-Вирумаа, депутат Европарламента и бывший командующий Силами обороны Эстонии генерал в отставке Рихо Террас. Наряду с войной в Украине мы побеседовали также о последствиях европейской зеленой политики.