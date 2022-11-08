В качестве предполагаемого первого номера Партии реформ по Ида-Вирускому избирательному округу на парламентских выборах баллотируется генерал-майор резерва Меэлис Кийли, являвшийся командиром Кайтселийта и в последнее время представлявший Эстонию в военно-стратегической штаб-квартире НАТО в Бельгии в Монсе.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы хотите баллотироваться в Рийгикогу в Ида-Вируском избирательном округе?
Почему вы хотите баллотироваться в Рийгикогу в Ида-Вируском избирательном округе?
МЕЭЛИС КИЙЛИ (Партия реформ):
- Я сам родом из Кивиыли и сейчас тоже проживаю в Ида-Вирумаа.
Меня пригласили баллотироваться потому, что меня считают экспертом по безопасности. Что там таить, я и сам считаю себя таковым, если учесть те выучку и опыт, которые я имею.
Баллотируясь в Рийгикогу, я несу также моральную ответственность за то, чтобы отстаивать интересы этого региона. Поскольку я живу сейчас в Ида-Вирумаа, то большую часть времени нахожусь здесь, у себя дома.