ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы хотите баллотироваться в Рийгикогу в Ида-Вируском избирательном округе?

МЕЭЛИС КИЙЛИ (Партия реформ):

- Я сам родом из Кивиыли и сейчас тоже проживаю в Ида-Вирумаа.

Меня пригласили баллотироваться потому, что меня считают экспертом по безопасности. Что там таить, я и сам считаю себя таковым, если учесть те выучку и опыт, которые я имею.