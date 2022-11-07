В Эстонии активно занимаются восстановлением природы. Почему надо восстановить первоначальный вид болот или водоёмов, шла речь на конференции охраны природы, которая прошла в Нарвском колледже Тартуского университета.
В Нарве говорили о восстановлении болот
Одной из основных тем классики эстонской литературы – борьба хуторян с болотами, осушение болот. И в советское время мелиоративные работы велись очень активно. Сейчас занимаются тем, чтобы часть этих болот восстановить, чтобы вернуть им первоначальный природный вид. Кажется довольно странным деянием, но всё же, почему это надо делать?
"Да, каждое время имеет свою правду. Исправление полей, создание новых полей в те времена было мечтой фермеров, но, как мы помним из романа Правда и право Таммсааре, мечты Андреса не воплотились. Эта была одна эпоха в нашей культуре и одна мечта. Сейчас мы мечтаем о незатронутой природе. Об этом мечтает вся Европа и везде хотят вернуть природе его естественный облик. Каждое время имеет свои мечты и цели и они на фоне своей времени имеют большую ценность,"сказал советник Министерства окружающей среды Ханно Цингель.
Цингель добавил, что Эстония уже имеет хороший опыт, как восстановить болота или лесолуга. Восстановление болот очень быстро стало актуальной в Германии, где 14-15-го июля прошлого года во время наводнении погибли более чем 220 человек. Если бы сохранились болота, вода бы не причинила такую трагедию.
"Немцы очень быстро начали заниматься тем, чтобы восстановить болота и пойменные террасы рек, которые образуют буферную зону во время наводнении. Они планируют вернуть территории этих зон природе. Очень большие проекты будут реализованы. При современной плотности населения катастрофы обходятся настолько дорого, что дешевле вернуть части земель их природную функцию," рассказал геолог Марко Кохв.
Охрана природы требует денег. Многими работами занимается Центр государственных лесов. Выгодно ли всё это?
"Это, конечно, довольно обширный вопрос, сколько стоит природа. У природы ведь нет цены. Мы не можем покупать в магазине то, что предлагает природа. Мы ведь не можем покупать в магазине то, что мы хотим сохранить, восстанавливая природу. Орлана-белохвоста или чёрного аиста ведь на продаже нет. По этому постановка вопроса, скорее всего, не правильное, но в Эстонии вложат миллионы евро в год для охраны природы," ответил член правления Центра гослесов Кристьян Тыниссон.
Нарва была выбрана местом для проведения конференция по двум причинам – во-первых, восстановление запасов осётров в Нарове один их наиболее интересных природоохранных проектов, а во-вторых, Алутагузе, в том числе Нарва – самая западная точка тайги.
Восстановление экосистем стало одним из центральных направлений природоохранной политики, и Европейский союз поставил цель восстановить к 2030 году не менее 30% местообитаний, находящихся в плохом состоянии.
В Эстонии проделана уже большая работа по восстановлению болот, полуприродных сообществ и водотоков. Было успешно улучшено состояние ряда популяций земноводных и рыб, но проблемы по-прежнему остаются большими и могут быть решены только при эффективном сотрудничестве ученых, практиков и членов общин.