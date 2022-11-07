В Нарве говорили о восстановлении болот

Одной из основных тем классики эстонской литературы – борьба хуторян с болотами, осушение болот. И в советское время мелиоративные работы велись очень активно. Сейчас занимаются тем, чтобы часть этих болот восстановить, чтобы вернуть им первоначальный природный вид. Кажется довольно странным деянием, но всё же, почему это надо делать?

"Да, каждое время имеет свою правду. Исправление полей, создание новых полей в те времена было мечтой фермеров, но, как мы помним из романа Правда и право Таммсааре, мечты Андреса не воплотились. Эта была одна эпоха в нашей культуре и одна мечта. Сейчас мы мечтаем о незатронутой природе. Об этом мечтает вся Европа и везде хотят вернуть природе его естественный облик. Каждое время имеет свои мечты и цели и они на фоне своей времени имеют большую ценность,"сказал советник Министерства окружающей среды Ханно Цингель.

Цингель добавил, что Эстония уже имеет хороший опыт, как восстановить болота или лесолуга. Восстановление болот очень быстро стало актуальной в Германии, где 14-15-го июля прошлого года во время наводнении погибли более чем 220 человек. Если бы сохранились болота, вода бы не причинила такую трагедию.

