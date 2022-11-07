Экономист Банка Эстонии: даже с помощью государства вернуть прежний ценовой уровень не удастся

Меры по смягчению энергокризиса затормозили инфляцию

Хотя первые октябрьские счета за электроэнергию начали приходить уже на прошлой неделе, статистику пока составлять рано, говорит менеджер эстонского рынка Eesti Energia Даяна Тийтсаар. Однако обращений в консультационный центр компании наблюдается заметно меньше, чем ранее. Это значит, что счета за электроэнергию больше не обременяют клиентов в той степени, как это было в прошлые месяцы. Причиной тому - реализация мер частичной компенсации счетов, а также возможность перехода на универсальную услугу.

"Представим, что у нас есть дом площадью в 100 квадратных метров, который отапливается электричеством и потребляет около 550 киловатт-час в месяц. Счет за такой дом вышел бы где-то на сумму 90 евро, плюс налог. Если учесть компенсацию, то счет уменьшится примерно на 30 евро, то есть он урезается практически на треть", - привела пример Тийтсаар.

Наряду с высокими ценами на энергоносители, на инфляции в значительной мере сказались подорожавшие продукты питания, которые составили около 30% от общего повышения индекса. В сравнении с тем же периодом прошлого года, в октябре покупательская корзина подорожала на 28%.

"В определенных товарных группах рост цен усилился. Некоторые продукты перестали дорожать, но, к примеру, цены на мясо начали ускоренно расти. Также и с яйцами, которые по сравнению с прошлым годом подорожали на 60%. Дорожают и сухие продукты питания, масла и готовые продукты. Пищевая промышленность испытывает значительное давление из-за повышения цен на электроэнергию", - сказал глава отдела бухгалтерского учета компании Selver Кристьян Андерсон.