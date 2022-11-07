Инфляция в октябре все еще была очень высокой, но темп роста потребительских цен, как и в сентябре, продолжил замедляться. Тем не менее, по словам экономиста Банка Эстонии Расмуса Каттая, несмотря на помощь государства, достигнуть прежнего уровня цен не получится, пишет rus.err.ee.
Экономист Банка Эстонии: даже с помощью государства вернуть прежний ценовой уровень не удастся
По данным Департамента статистики, в октябре цены по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 22,5%, а по сравнению с сентябрем этого года - понзились на 1%, передает "Актуальная камера".
Наибольшее влияние на индекс потребительских цен вновь оказали расходы, связанные с жильем.
Твердое топливо было дороже на 111%, газ - на 89%, электричество для домашних потребителей - на 84%, а отопление подорожало на 49%. Бензин за год стал дороже на 22%, а дизельное топливо - на 43%.
Немалую роль в росте инфляции сыграло и подорожание продуктов питания. За год сильнее всего - на 94% - выросли цены на сахар. Мука и крупы подорожали на 78%, яйца - на 60%.
Цены начали заметно быстро расти в ноябре 2021 года, когда инфляция достигла 8,4%, в декабре она превышала уже 12%. После январского замедления темп роста цен с каждым месяцем ускорялся. В августе цифры достигли рекордных 25%, в сентябре и октябре темп роста цен начал понемногу замедляться. Несмотря на это, октябрьские 22,5% по-прежнему ставят Эстонию на первое место в еврозоне по скачку цен. Октябрьские энергетические компенсации несколько снизили инфляцию, но их влияние было невелико.
"Компенсации действительно уменьшили счета за электроэнергию для домохозяйств. Если брать все энергоносители вместе взятые, то за месяц подешевело чуть больше десятой части. Но в то же время год назад пакеты электроэнергии для домохозяйств были значительно дешевле. Поэтому очевидно, что даже с помощью государства вернуть прошлый ценовой уровень не удастся", - пояснил экономист Банка Эстонии Расмус Каттай.
Меры по смягчению энергокризиса затормозили инфляцию
Хотя первые октябрьские счета за электроэнергию начали приходить уже на прошлой неделе, статистику пока составлять рано, говорит менеджер эстонского рынка Eesti Energia Даяна Тийтсаар. Однако обращений в консультационный центр компании наблюдается заметно меньше, чем ранее. Это значит, что счета за электроэнергию больше не обременяют клиентов в той степени, как это было в прошлые месяцы. Причиной тому - реализация мер частичной компенсации счетов, а также возможность перехода на универсальную услугу.
"Представим, что у нас есть дом площадью в 100 квадратных метров, который отапливается электричеством и потребляет около 550 киловатт-час в месяц. Счет за такой дом вышел бы где-то на сумму 90 евро, плюс налог. Если учесть компенсацию, то счет уменьшится примерно на 30 евро, то есть он урезается практически на треть", - привела пример Тийтсаар.
Наряду с высокими ценами на энергоносители, на инфляции в значительной мере сказались подорожавшие продукты питания, которые составили около 30% от общего повышения индекса. В сравнении с тем же периодом прошлого года, в октябре покупательская корзина подорожала на 28%.
"В определенных товарных группах рост цен усилился. Некоторые продукты перестали дорожать, но, к примеру, цены на мясо начали ускоренно расти. Также и с яйцами, которые по сравнению с прошлым годом подорожали на 60%. Дорожают и сухие продукты питания, масла и готовые продукты. Пищевая промышленность испытывает значительное давление из-за повышения цен на электроэнергию", - сказал глава отдела бухгалтерского учета компании Selver Кристьян Андерсон.
Андерсон добавил, что возросшие цены на продукты повлияли на потребительские привычки: клиенты стали предпочитать товары по скидкам. Если раньше такие товары составляли около 30% покупательской корзины, то теперь этот показатель достиг 45%.