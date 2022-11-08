Структуру Нарвской горуправы перекроят и некоторым чиновникам повысят оклады

Алексей Евграфов. Фото: Илья Смирнов

По убеждению Евграфова, Нарве давно надо было создать единую городскую бухгалтерию и уйти от излишней бюрократии. Также нужно централизовать управление недвижимостью учреждений: сейчас, например, школами, детсадами, школами по интересам и так далее управляет отдел культуры, а его сотрудничество с департаментом городского хозяйства, по словам экс-мэра, "хромает на обе ноги".

Евграфов уверен, что с давно назревшей реформой незачем тянуть до весны, но он предполагает, что это выгодно Катри Райк в контексте мартовских выборов в Рийгикогу: внедрение новой структуры горуправы неизбежно повлечет непопулярные решения, влияющие на судьбы людей. "Однозначно будут какие-то сокращения", - уверен Евграфов.

Он напомнил, что Райк шла на местные выборы в 2021 году с обещанием реформировать горуправу. "С того октября до марта 2023-го пройдет полтора года - это безумно много для таких изменений, можно было сделать быстрее. Если есть четкое видение и политическая воля, то структура меняется одним решением городского собрания".

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