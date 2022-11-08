Нарвская горуправа, в которой есть проблемы с нахождением новых компетентных специалистов, готовится перекроить свою тяжеловесную и нелогичную структуру, оптимизировать рабочие процессы, а заодно повысить оклады, до которых уже почти дотянулась минимальная зарплата.
Структуру Нарвской горуправы перекроят и некоторым чиновникам повысят оклады
Новая структура Нарвской горуправы заработает, как планируется, с марта 2023 года. Мэр Нарвы Катри Райк рассказала, что изначально был план успеть к Новому году, но это уже нереально.
По словам мэра, завершен анализ текущих рабочих процессов горуправы ("Северное побережье" подробно писало об этом в середине апреля в своей статье ЗДЕСЬ), и теперь в ноябре ожидается назначение в Нарвском горсобрании комиссии, которая займется обсуждением новой структуры органов местной исполнительной власти.
Очень старая структура
- Нарвская городская управа в настоящее время руководствуется регламентом, утвержденным в 1994 и измененным в 2005 году.
- Структуру официальных учреждений Нарвской горуправы изменяли в последний раз в 2019 году, когда уточнили число чиновничьих и рабочих ставок.
- Число подразделений горуправы остается много лет неизменным: пять департаментов, один отдел на правах департамента, городская канцелярия, канцелярия горсобрания, городской архив.
- Намерение изменить структуру Нарвской городской управы и сделать ее работу более эффективной значилось буквально первым пунктом в коалиционном соглашении депутатов от избирательных списков Катри Райк и "Eesti 200" после победы на выборах в октябре 2021 года. Это же команда Райк обещала избирателям еще перед выборами.
Больше контроля и меньше дублирований
Из структуры Нарвской горуправы в результате запланированной реформы исчезнут департаменты как самостоятельные учреждения. Сегодня в них могут заметно различаться зарплаты чиновников схожего уровня, а главное - департаменты неэффективно взаимодействуют друг с другом или занимаются схожими делами. Планируется заменить их отделами городской управы, которые проще контролировать и легче распределять между ними задачи.
Пройдет реформа городской бухгалтерии. Бухгалтеров сейчас, по словам Катри Райк, более сорока человек в разных департаментах, а, например, в Пярну при сравнимом городском бюджете их вдвое меньше. Аналогично должны объединиться ныне разбросанные по департаментам специалисты по тендерам, юристы, администраторы, завхозы, водители и так далее. "Нужны ли Нарвской горуправе семь шоферов, когда в Пярну нет ни одного?" - привела Райк еще пример.
- Исторически доставшаяся Нарве некогда налаженная структура просто перестала нормально работать, и уже неясно, когда что переходит из ведения одного департамента другому. В будущем все процессы должны проходить ясно, чтобы было понятно, кто и за что отвечает, - сказала мэр города.
Райк добавила, что не стоит ждать уменьшения числа чиновников: "Какие-то рабочие места исчезнут, а какие-то появятся". Например, нужно, чтобы в городской управе появились руководитель по персоналу, внутренний контролер, руководитель по развитию инфотехнологий, специалист по справедливому переходу и вопросам климата и так далее. Также должен будет появиться чиновник, ответственный за строительство, тогда как сейчас разными строительными проектами занимаются три городских департамента.
С реформой затянули на два года
Экс-мэр Нарвы и лидер оппозиции в Нарвском горсобрании Алексей Евграфов считает, что Катри Райк сильно затянула с реформой городской управы. К этому было все готово, по словам Евграфова, еще летом 2020 года. Он предполагает, что ныне планируемая реструктуризация будет во многом такой же, как планировалось уже тогда, хотя проекта нынешней реформы оппозиционер пока не видел.
По убеждению Евграфова, Нарве давно надо было создать единую городскую бухгалтерию и уйти от излишней бюрократии. Также нужно централизовать управление недвижимостью учреждений: сейчас, например, школами, детсадами, школами по интересам и так далее управляет отдел культуры, а его сотрудничество с департаментом городского хозяйства, по словам экс-мэра, "хромает на обе ноги".
Евграфов уверен, что с давно назревшей реформой незачем тянуть до весны, но он предполагает, что это выгодно Катри Райк в контексте мартовских выборов в Рийгикогу: внедрение новой структуры горуправы неизбежно повлечет непопулярные решения, влияющие на судьбы людей. "Однозначно будут какие-то сокращения", - уверен Евграфов.
Он напомнил, что Райк шла на местные выборы в 2021 году с обещанием реформировать горуправу. "С того октября до марта 2023-го пройдет полтора года - это безумно много для таких изменений, можно было сделать быстрее. Если есть четкое видение и политическая воля, то структура меняется одним решением городского собрания".
В горуправе повысятся оклады
Как говорит Алексей Евграфов, в Нарвской горуправе давно пора повысить оклады чиновникам и специалистам, а также работникам подведомственных учреждений. "Тут вопрос в том, сможет ли горуправа предложить источники покрытия и выйти в городское собрание с эффективным планом реализации этих идей". Экс-мэр Нарвы подчеркнул, что сегодня уже не время повышать зарплаты на два-три процента - а надо повышать "скачком": "В 2019 году мы повышали (оклады) на 20 процентов, и тогда тоже говорили, что этого недостаточно, но это было то, что мы смогли тогда найти".
- Сегодня мы в Нарве не можем найти людей в руководство отделами и департаментами именно потому, что оклады не соответствуют нашим ожиданиям от специалистов с высокой квалификацией. Даже мэр Нарвы получает столько же, сколько мэр Нарва-Йыэсуу, в котором население в одиннадцать раз меньше - это нонсенс, потому что объем работы совершенно разный. Надо ценить своих людей, уважать их и благодарить за работу. Поэтому поднятие зарплат необходимо делать в максимально сжатые сроки, - убежден Евграфов.
Как сообщила мэр Катри Райк, для оценки уровня зарплат в Нарвской горуправе провели сравнение с другими схожими по размерам эстонскими городами. Беда в Нарве с окладами специалистам нижнего уровня, получающим до 1400-1600 евро в месяц. "Тут обязательно требуется повышение, потому что растет минимальная зарплата и многие наши зарплаты уже очень похожи на минимальную", - констатировала Райк, подчеркнув, что новая структура горуправы и повышение окладов будут связаны между собой, и происходить будут одновременно.