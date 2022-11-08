Сергей Горлач известил суд о намерении обжаловать приговор

Суд признал Сергея Горлача виновным в скупке голосов

Согласно обвинительному заключению, Сергей Горлач, баллотировавшийся в Нарвское горсобрание на местных выборах 2021 года, оказывал влияние на избирателей, чтобы они голосовали за него. По версии следствия, с этой целью он и член правления НКО "Нарвское объединение людей с профзаболеваниями" Наталия Симонова организовали поездку для 40 человек из Нарвы в Тойла, где для участников была организована экскурсия, а также посещение спа-центра и пикник. Посещение спа-центра и экскурсию оплатил Сергей Горлач, а пикник и транспорт были профинансированы упомянутым выше НКО.

Согласно собранным доказательствам, Симонова проинструктировала участников перед выездом на природу взять с собой удостоверения личности и пин-коды от ID-карт. После экскурсии людей по одному приглашали в заднюю часть автобуса, где им предоставлялась возможность проголосовать за Сергея Горлача на ноутбуке последнего. Это якобы сделали 17 человек.

Сам Сергей Горлач ранее в беседе с rus.err.ee прокомментировал обвинение следующим образом: "Для меня было ожидаемым, что расследование завершится предъявлением обвинения. Я это предполагал с первого дня. Я ознакомился с обвинительным актом. Он основан на субъективных представлениях прокуратуры и следствия, поэтому буду доказывать в суде свою невиновность. Считаю себя невиновным".

По словам Горлача, прокуратура не предлагала ему идти на сделку со следствием.

На выборах в Нарве реформист (на тот момент) Сергей Горлач баллотировался в списке избирательного союза нынешнего мэра Катри Райк, получив 408 голосов. До выборов он рассматривался как кандидат на пост председателя горсобрания, но после того как стало известно об уголовном деле коллеги по списку отказались от сотрудничества с ним.

Сейчас Сергей Горлач входит в состав оппозиционной фракции "На благо Нарвы", возглавляемой экс-мэром Нарвы Алексеем Евграфовым.