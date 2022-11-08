Признанный Вируским уездным судом виновным в воспрепятствовании свободному осуществлению избирательного права и права голосования депутат Нарвского городского собрания Сергей Горлач известил суд о намерении обжаловать приговор, пишет rus.err.ee.
Сергей Горлач известил суд о намерении обжаловать приговор
Соответствующую информацию корреспонденту rus.err.ee во вторник подтвердили в пресс-службе Вируского уездного суда.
Саму апелляцию в Тартуский окружной суд можно будет подать после получения и изучения мотивировочной части решения суда первой инстанции.
Сергей Горлач 27 октября был признан виновным в совершении в воспрепятствовании свободному осуществлению избирательного права и права голосования и наказан тюремным заключением сроком на 1 год и 8 месяцев. Из них немедленному отбытию подлежит один месяц, а оставшуюся часть наказания можно будет отбывать условно с двухлетним испытательным сроком. Поскольку во время предварительного следствия Сергей Горлач был задержан на сутки, то провести за решеткой, если приговор вступит в силу, он должен будет 29 дней.
К какому сроку и в какую тюрьму Горлач должен будет явиться для отбытия наказания суд уведомит его отдельным письменным извещением.
Оглашая резолютивную часть решения, судья Иннокентий Меньшиков сказал, что действия Сергея Горлача соответствуют составу преступления, которое ему инкриминировала прокуратура.
Как ранее писал rus.err.ee, в ходе судебных прений прокурор Алан Рюйтель потребовал признать Сергея Горлача виновным и наказать его "шоковым" тюремным заключением.
По оценке прокурора, Горлача следует приговорить к 1 году и 8 месяцам тюремного заключения, из которых сразу отбыть в тюрьме необходимо один месяц.
Сам Сергей Горлач в своем последнем слове заявил, что он не считает себя виновным.
Суд признал Сергея Горлача виновным в скупке голосов
Согласно обвинительному заключению, Сергей Горлач, баллотировавшийся в Нарвское горсобрание на местных выборах 2021 года, оказывал влияние на избирателей, чтобы они голосовали за него. По версии следствия, с этой целью он и член правления НКО "Нарвское объединение людей с профзаболеваниями" Наталия Симонова организовали поездку для 40 человек из Нарвы в Тойла, где для участников была организована экскурсия, а также посещение спа-центра и пикник. Посещение спа-центра и экскурсию оплатил Сергей Горлач, а пикник и транспорт были профинансированы упомянутым выше НКО.
Согласно собранным доказательствам, Симонова проинструктировала участников перед выездом на природу взять с собой удостоверения личности и пин-коды от ID-карт. После экскурсии людей по одному приглашали в заднюю часть автобуса, где им предоставлялась возможность проголосовать за Сергея Горлача на ноутбуке последнего. Это якобы сделали 17 человек.
Сам Сергей Горлач ранее в беседе с rus.err.ee прокомментировал обвинение следующим образом: "Для меня было ожидаемым, что расследование завершится предъявлением обвинения. Я это предполагал с первого дня. Я ознакомился с обвинительным актом. Он основан на субъективных представлениях прокуратуры и следствия, поэтому буду доказывать в суде свою невиновность. Считаю себя невиновным".
По словам Горлача, прокуратура не предлагала ему идти на сделку со следствием.
На выборах в Нарве реформист (на тот момент) Сергей Горлач баллотировался в списке избирательного союза нынешнего мэра Катри Райк, получив 408 голосов. До выборов он рассматривался как кандидат на пост председателя горсобрания, но после того как стало известно об уголовном деле коллеги по списку отказались от сотрудничества с ним.
Сейчас Сергей Горлач входит в состав оппозиционной фракции "На благо Нарвы", возглавляемой экс-мэром Нарвы Алексеем Евграфовым.
24 апреля Горлач покинул Партию реформ.