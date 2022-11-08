Лагард: наибольшее влияние на стоимость энергоносителей оказало бы восстановление мира

Наибольшее влияние на стоимость энергоносителей оказало бы восстановление мира, уважение государственных границ и отказ от использования энергоносителей в качестве оружия. Центральный банк должен позаботиться о том, чтобы не стимулировать спрос, что мы делали во время коронакризиса. И чтобы мы следили за тем, чтобы инфляционные ожидания оставались стабильными, чтобы люди знали, что в среднесрочной перспективе, в течение нескольких лет, инфляция снизится, и мы вернем ее к двум процентам. Подробнее - на сайте rus.err.ee.