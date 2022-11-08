Значительное влияние на снижение цен на энергоносители оказало бы окончание войны в Украине, заявила в интервью ERR президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.
Лагард: наибольшее влияние на стоимость энергоносителей оказало бы восстановление мира
Лагард: наибольшее влияние на стоимость энергоносителей оказало бы восстановление мира
По ее словам, Европейский центральный банк принимает меры по сдерживанию инфляции с декабря прошлого года, но требуется время, чтобы влияние принятых решений достигло экономики.
Наибольшее влияние на стоимость энергоносителей оказало бы восстановление мира, уважение государственных границ и отказ от использования энергоносителей в качестве оружия. Центральный банк должен позаботиться о том, чтобы не стимулировать спрос, что мы делали во время коронакризиса. И чтобы мы следили за тем, чтобы инфляционные ожидания оставались стабильными, чтобы люди знали, что в среднесрочной перспективе, в течение нескольких лет, инфляция снизится, и мы вернем ее к двум процентам. Подробнее - на сайте rus.err.ee.