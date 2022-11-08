Нарвская больница: последний автобус из Нарвы в Тарту уходит слишком рано

"Последний автобус из Нарвы в Тарту отправляется в 16:30, что не соответствует спросу на поездки. Врачи и преподаватели приезжают в Нарвскую больницу из Тарту, и число врачей и преподавателей, скорее всего, будет расти. В настоящее время, после окончания рабочего дня, они не могут вернуться в Тарту, потому что последний автобус уходит слишком рано. Расписание автобусов не должно быть техническим препятствием для перемещения специалистов между Тарту и Нарвой", - написал накануне мэру Нарвы Катри Райк член правления Нарвской больницы Аго Кыргвеэ.

Он просит мэра провести переговоры с Транспортным департаментом или автобусными компаниями на предмет возможного изменения расписания.

"Со своей стороны, мы предлагаем, чтобы последний автобус из Нарвы отправлялся в Тарту в 19:00 - 19:30", - отметил руководитель больницы.

"Из Тарту в Нарвскую больницу приезжают около 20 человек, это врачи-онкологи, постоянные сотрудники больницы и преподаватели", - сказала во вторник rus.err.ee пресс-секретарь Нарвской больницы Дарья Давыдовская.

Всего в Нарвской больнице работает 722 человека, из них врачей - 77, сестер - 247, работников по уходу - 171.

"Отмечу, что врачи-онкологи ведут приемы в Нарвской больнице на основании договора между Нарвской больницей и клиникой Тартуского университета, поэтому цифра 77 их не включает", - уточнила Давыдовская.