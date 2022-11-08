В Кохтла-Ярве пособие по рождению ребенка вырастет до 500 евро

Такое решение на своем заседании во вторник приняла мэрия, передает городская пресс-служба.

Увеличение пособия обусловлено резким подорожанием жизни, ростом цен на электричество и быстрым темпом подорожания потребительских товаров. Увеличение пособия будет покрыто из бюджета социальной службы.

Пособие по рождению ребенка в размере 500 евро будет выплачиваться на ребенка, рожденного в 2023 году и позднее родителю при условии, что оба родителя или родитель-одиночка являются жителями Кохтла-Ярве и по данным регистра народонаселения проживают в городе не менее года до рождения ребенка.

На момент ходатайства ребенок должен быть зарегистрированным жителем Кохтла-Ярве и проживать с ходатаем по одному адресу. В случае если один из родителей по данным регистра народонаселения проживает не менее года в Кохтла-Ярве, а второй родитель является жителем другого самоуправления, город выплачивается 50% от общей суммы пособия.

Ходатайствовать о пособии можно в течение 3 месяцев с момента рождения ребенка.

Горуправа также рассматривает возможность увеличить пособие по рождению ребенка до 1000 евро, разделив его на три части: 500 евро в год рождения ребенка и по 250 евро при достижении ребенком года и двух лет. Однако эту инициативу еще должен будет обсудить депутатский корпус.