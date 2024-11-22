ФОТОГАЛЕРЕЯ Большая авария произошла на заснеженном шоссе рядом с Тойла

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Тойлаской волости на шоссе Таллинн-Нарва поступило в Центр тревог 22 ноября приблизительно в 16.50. В аварии участвовали шесть транспортных средств.

Как установлено, столкнулись четыре микроавтобуса и два легковых автомобиля.

Движение в районе аварии было затруднено, машины направлялись с шоссе в объезд через Вока.

Оперативный руководитель Идаской префектуры Александр Марк уточнил в комментарии для "Postimees", что в аварии участвовали шесть транспортных средств, в которых находилось суммарно 34 человека. Из них десять человек получили травмы, у пятерых травмы оказались более серьезные.

- По-прежнему требуется выяснить, в каком порядке развивались события, которые привели к столь крупной аварии. Правда в том, что дорожные условия сейчас неблагоприятные, и из-за сильно скользкой дороги произошло еще несколько других аварий, в которых тоже пострадали люди, - отметил Марк.