Британия направит в Эстонию вертолеты, но боевая группа вернется домой в декабре

Великобритания будет тесно сотрудничать с Эстонией в целях поддержки развития собственной национальной штаб-квартиры подразделения, обеспечивая обучение и наставничество с помощью специальной консультативной группы и развития тесных связей с третьим подразделением Великобритании.

"Прибудет боевая группа воздушной безопасности и, конечно же, вертолеты (Chinook и Apache - прим. ред.)", - сказал посол Великобритании Росс Аллен.

Великобритания повысит эффективность своей постоянно базирующейся в Эстонии боевой группы расширенного передового присутствия. Первые шаги будут сделаны уже в январе 2023 года.

"По-моему, такого рода помощи еще не было, и ее станет значительно больше. Это изменит характер обеспечения безопасности страны. Также с марта по июль прибудут самолеты "Тайфун" и корабли", - отметил Аллен.

В свете этой дополнительной поддержки временная вторая боевая группа Великобритании, которая была развернута в Эстонии в феврале 2022 года, вернется домой уже в декабре.

"Бригада, которая прибудет в Эстонию из Объединенного Королевства, будет проводить учения, знакомиться с ландшафтом страны и планами реагирования, а также будут помогать возвести новое подразделение в Эстонии", - объяснил Аллен.

Великобритания будет регулярно осуществлять усиление британских сил в Эстонии. Первые учения запланированы на май 2023 года, когда Великобритания развернет дополнительные силы для проведения учений "Весенний шторм".

Эстония обязуется построить к маю 2023 года четыре дополнительных жилых помещения для британских союзников и другие необходимые вспомогательные сооружения в лагере в Тапа, а на юге страны - дополнительную сборную площадку для приема техники и контингента. Начнутся работы по созданию нового постоянного лагеря и расширенной тренировочной площадки.