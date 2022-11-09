Госсекретарь Великобритании по вопросам обороны Бен Уоллес и министр обороны Эстонии Ханно Певкур встретились в Лондоне и заявили о стремлении к еще большему укреплению связей между двумя странами, пишет rus.err.ee.
Британия направит в Эстонию вертолеты, но боевая группа вернется домой в декабре
Великобритания будет тесно сотрудничать с Эстонией в целях поддержки развития собственной национальной штаб-квартиры подразделения, обеспечивая обучение и наставничество с помощью специальной консультативной группы и развития тесных связей с третьим подразделением Великобритании.
"Прибудет боевая группа воздушной безопасности и, конечно же, вертолеты (Chinook и Apache - прим. ред.)", - сказал посол Великобритании Росс Аллен.
Великобритания повысит эффективность своей постоянно базирующейся в Эстонии боевой группы расширенного передового присутствия. Первые шаги будут сделаны уже в январе 2023 года.
"По-моему, такого рода помощи еще не было, и ее станет значительно больше. Это изменит характер обеспечения безопасности страны. Также с марта по июль прибудут самолеты "Тайфун" и корабли", - отметил Аллен.
В свете этой дополнительной поддержки временная вторая боевая группа Великобритании, которая была развернута в Эстонии в феврале 2022 года, вернется домой уже в декабре.
"Бригада, которая прибудет в Эстонию из Объединенного Королевства, будет проводить учения, знакомиться с ландшафтом страны и планами реагирования, а также будут помогать возвести новое подразделение в Эстонии", - объяснил Аллен.
Великобритания будет регулярно осуществлять усиление британских сил в Эстонии. Первые учения запланированы на май 2023 года, когда Великобритания развернет дополнительные силы для проведения учений "Весенний шторм".
Эстония обязуется построить к маю 2023 года четыре дополнительных жилых помещения для британских союзников и другие необходимые вспомогательные сооружения в лагере в Тапа, а на юге страны - дополнительную сборную площадку для приема техники и контингента. Начнутся работы по созданию нового постоянного лагеря и расширенной тренировочной площадки.
"Величина подразделения составит от 3000 до 6000 бойцов в зависимости от разных стран и от целей. Мы ждем ответа от всех стран-участниц и находимся в тесном контакте с Британскими вооруженными силами, чтобы найти Эстонии наиболее эффективные силы защиты", - отметил Певкур.