Чт, 10.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать

В Ийзаку дадут концерт лучшие музыканты республики

Северное побережье
В Ийзаку дадут концерт лучшие музыканты республики
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
К Юхану Уппину прилагается обычно гармонь.
К Юхану Уппину прилагается обычно гармонь. Фото: Eesti Pärimusmuusika keskus

В четверг, 17 ноября, в Ийзакуском народном доме можно будет послушать Юхана Уппина и Мартина Арака. В Центре эстонской фольклорной музыки эти исполнители были выбраны народом музыкантами республики.

Юхана Уппина в 2018 году удостоили первого титула музыканта республики; Мартин Арак стал обладателем титула в 2020 году. Любимую народом музыку приведет в Ийзаку концертное турне по всей республике.

Юхан Уппин чаще всего возит с собой гармонь, хотя освоил также каннель мастера Акселя Тяхнаса, тщательно изучив историю инструмента и методику игры на нем.

Уппин не только является одним из самых больших виртуозов традиционного исполнения, но и расширяет репертуар и технику игры на народных инструментах. Недавно он стал также первым исполнителем и исследователем народных инструментов, имеющим докторскую степень.

Обычного рынгусца Мартина Арака знают также под именем Кандле-Осси, любимым увлечением которого стала, как и у его предков, игра на каннеле. 

Любимым хобби Мартина Арака стала, как и у его предков, игра на каннеле.
Любимым хобби Мартина Арака стала, как и у его предков, игра на каннеле. Фото: Eesti Pärimusmuusika keskus

Фольклорный музыкант в третьем поколении околдовывает своей харизмой и зажигательной игрой, а также задействует свои голосовые связки так, что в радиусе километра все хотят ему подпевать! За его ярким фасадом кроются нежная душа и доброе сердце отца двух дочек, которые он щедро раскрывает также перед своими слушателями.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх