В четверг, 17 ноября, в Ийзакуском народном доме можно будет послушать Юхана Уппина и Мартина Арака. В Центре эстонской фольклорной музыки эти исполнители были выбраны народом музыкантами республики.
В Ийзаку дадут концерт лучшие музыканты республики
Юхана Уппина в 2018 году удостоили первого титула музыканта республики; Мартин Арак стал обладателем титула в 2020 году. Любимую народом музыку приведет в Ийзаку концертное турне по всей республике.
Юхан Уппин чаще всего возит с собой гармонь, хотя освоил также каннель мастера Акселя Тяхнаса, тщательно изучив историю инструмента и методику игры на нем.
Уппин не только является одним из самых больших виртуозов традиционного исполнения, но и расширяет репертуар и технику игры на народных инструментах. Недавно он стал также первым исполнителем и исследователем народных инструментов, имеющим докторскую степень.
Обычного рынгусца Мартина Арака знают также под именем Кандле-Осси, любимым увлечением которого стала, как и у его предков, игра на каннеле.
Фольклорный музыкант в третьем поколении околдовывает своей харизмой и зажигательной игрой, а также задействует свои голосовые связки так, что в радиусе километра все хотят ему подпевать! За его ярким фасадом кроются нежная душа и доброе сердце отца двух дочек, которые он щедро раскрывает также перед своими слушателями.