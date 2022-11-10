В Ийзаку дадут концерт лучшие музыканты республики

Юхана Уппина в 2018 году удостоили первого титула музыканта республики; Мартин Арак стал обладателем титула в 2020 году. Любимую народом музыку приведет в Ийзаку концертное турне по всей республике.

Юхан Уппин чаще всего возит с собой гармонь, хотя освоил также каннель мастера Акселя Тяхнаса, тщательно изучив историю инструмента и методику игры на нем.

Уппин не только является одним из самых больших виртуозов традиционного исполнения, но и расширяет репертуар и технику игры на народных инструментах. Недавно он стал также первым исполнителем и исследователем народных инструментов, имеющим докторскую степень.

Обычного рынгусца Мартина Арака знают также под именем Кандле-Осси, любимым увлечением которого стала, как и у его предков, игра на каннеле.

Любимым хобби Мартина Арака стала, как и у его предков, игра на каннеле. Фото: Eesti Pärimusmuusika keskus