В воскресенье, 13 ноября в 17.00 в нарвском концертном доме "Женева" открывается XXVIII Международный фестиваль классической музыки имени Евгения Мравинского. Вместе с Нарвским симфоническим оркестром вспомнит легендарного ленинградского дирижера всемирно известная эстонско-финская скрипачка Анна-Лиза Безродная.
Фестиваль памяти великого дирижера стартует в Нарве
Дирижер Нарвского симфонического оркестра и художественный руководитель феcтиваля Анатолий Щура считает, что, увековечивая память выдающегося музыканта, мы сохраняем также свою культуру. И не устает находить новые грани для концертов, посвященных памяти Евгения Мравинского.
Своеобразным эпиграфом к предстоящей программе, как оммаж северной природе, прозвучит "Утро" Эдварда Грига из любимой Мравинским сюиты "Пер Гюнт". В сопровождении Нарвского симфонического оркестра выступит всемирно известная эстонско-финская скрипачка Анна-Лиза Безродная, которая исполнит знаменитый Концерт для скрипки с оркестром Петра Ильича Чайковского.
Анна-Лиза Безродная родилась в Москве в семье выдающихся музыкантов и уже в возрасте 9 лет начала обучаться игре на скрипке в Академии им. Сибелиуса в Хельсинки под руководством родителей, профессоров Игоря Безродного и Мари Тампере-Безродной. С золотой медалью окончила Гилдхоллскую школу музыки и театра в Лондоне. Выступала во многих престижных залах разных стран. Среди ее творческих партнеров - дирижеры Пааво Ярви, Юха Кангас, Николай Алексеев, Лейф Сегерстам, по камерному исполнительству - Лиана Исакадзе, Иври Гитлис, Сара Чанг, Саша Ситковецкий, Александр Рудин, Хлоя Хэнслип, Ивари Илья.
Анна-Лиза - лауреат многочисленных международных конкурсов. Музыкальный критик пишет о концертах скрипачки: "Технически гениальна, а каждое ее исполнение превращается в замечательной выразительности спектакль".
Праздничную, мажорную атмосферу вечера дополнит симфония №35, "Хаффнер" Моцарта - свидетельство наиболее счастливой поры жизни композитора.
Концерты фестиваля продолжатся 26 ноября и 10 декабря, также в Нарве.
"Курортный роман" Евгения Мравинского
В 1921 году будущий гражданин Эстонии Игорь Северянин напишет из Тойла в Петроград поэту Федору Соллогубу: "Отчего бы Вам не приехать в Тойла, чтобы уйти в природу, которую Вы так любите? Хотя бы только на лето? ... Думаю, Вам дадут легко разрешение на выезд и въезд, так как Вы - мирный поэт и никому зла не желаете".
Вслед за своим дальним родственником Игорем Северяниным, воспевшим в стихах Эстонию как "оазис в житейской тщете", выдающийся дирижер XX века Евгений Мравинский обретет в "благословенной" Усть-Нарове желанный приют на летние сезоны последних трех десятилетий своей жизни. Детские воспоминания о счастливом пребывании с родителями в Гунгербурге (Нарва-Йыэсуу) отзовутся надеждой в самые трудные периоды жизни - после потери близкого человека, запрета на выезд с оркестром Ленинградской филармонии за рубеж. Именно в те годы зародится "курортный роман" Евгения Мравинского и "тишины симфоничной" балтийского взморья.