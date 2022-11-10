Фестиваль памяти великого дирижера стартует в Нарве

"Курортный роман" Евгения Мравинского

В 1921 году будущий гражданин Эстонии Игорь Северянин напишет из Тойла в Петроград поэту Федору Соллогубу: "Отчего бы Вам не приехать в Тойла, чтобы уйти в природу, которую Вы так любите? Хотя бы только на лето? ... Думаю, Вам дадут легко разрешение на выезд и въезд, так как Вы - мирный поэт и никому зла не желаете".

Вслед за своим дальним родственником Игорем Северяниным, воспевшим в стихах Эстонию как "оазис в житейской тщете", выдающийся дирижер XX века Евгений Мравинский обретет в "благословенной" Усть-Нарове желанный приют на летние сезоны последних трех десятилетий своей жизни. Детские воспоминания о счастливом пребывании с родителями в Гунгербурге (Нарва-Йыэсуу) отзовутся надеждой в самые трудные периоды жизни - после потери близкого человека, запрета на выезд с оркестром Ленинградской филармонии за рубеж. Именно в те годы зародится "курортный роман" Евгения Мравинского и "тишины симфоничной" балтийского взморья.