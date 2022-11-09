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Заболеваемость коронавирусом снизилась во всех возрастных группах, но есть одно исключение

Северное побережье
Заболеваемость коронавирусом снизилась во всех возрастных группах, но есть одно исключение
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Коронавирус остался
Коронавирус остался Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

За последнюю неделю количество выявленных в стране случаев заражения коронавирусной инфекцией снизилось на 13,1%, пишет rus.err.ee, .

"Заболеваемость снижается во всех возрастных группах, за исключением людей в возрасте 30–34 года. Снижение заболеваемости частично может быть связано с изменением стратегии тестирования", — пояснила главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамент здоровья Юта Варьяс, которую цитирует пресс-служба ведомства.

По ее словам, в настоящее время растет заболеваемость другими респираторными вирусными инфекциями.

Как ранее писал rus.err.ee, на минувшей неделе добавились 2298 случаев заболевания коронавирусом, 553 из которых были подтверждены в лаборатории, а 1745 диагностированы клинически.

За неделю были введены 6123 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 154 случаях. Дополнительную или бустерную дозу получили 484 561 человек. Среди всего населения Эстонии двумя дозами вакцины привиты 63,7%.

Согласно результатам мониторинга сточных вод за 44-ю неделю концентрация вируса SARS-CoV-2 в сточных водах в 45% населенных пунктов находится на красном уровне опасности. Концентрация вируса в 35% проанализированных проб из населенных пунктов находится на оранжевом уровне. Самые высокие показатели содержания вирусных частиц зарегистрированы в усредненных пробах из Нарвы, Йыхви-Ахтме и Пеэтри.

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