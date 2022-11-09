Заболеваемость коронавирусом снизилась во всех возрастных группах, но есть одно исключение

"Заболеваемость снижается во всех возрастных группах, за исключением людей в возрасте 30–34 года. Снижение заболеваемости частично может быть связано с изменением стратегии тестирования", — пояснила главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамент здоровья Юта Варьяс, которую цитирует пресс-служба ведомства.

По ее словам, в настоящее время растет заболеваемость другими респираторными вирусными инфекциями.

Как ранее писал rus.err.ee, на минувшей неделе добавились 2298 случаев заболевания коронавирусом, 553 из которых были подтверждены в лаборатории, а 1745 диагностированы клинически.

За неделю были введены 6123 дозы вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 154 случаях. Дополнительную или бустерную дозу получили 484 561 человек. Среди всего населения Эстонии двумя дозами вакцины привиты 63,7%.