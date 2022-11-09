По данным Департамента статистики, экспорт товаров в сентябре увеличился в текущих ценах по сравнению с тем же месяцем 2021 года на 14%, а импорт – на 19%. В целом в третьем квартале экспорт увеличился на 16% и импорт – на 22%. На рост товарообмена более всего повлияли увеличение экспорта и импорта минеральной продукции, а также общий рост цен, пишет rus.err.ee.
Доля Европейского союза во внешней торговле Эстонии в сентябре увеличилась
Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в сентябре товаров в текущих ценах было экспортировано на 1,9 миллиарда евро и импортировано на 2,1 миллиарда евро. Дефицит товарообмена в сентябре составил 155 миллионов евро, что на 92 миллиона евро больше, чем год назад. "В общем в третьем квартале дефицит товарообмена увеличился по сравнению с тем же кварталом прошлого года более чем в два раза", – добавила Яне Леппметс.
Из товаров в сентябре больше всего экспортировали минеральную продукцию (на 360 млн евро), электрооборудование (на 276 млн евро), а также древесину и изделия из древесины (на 211 млн евро). По сравнению с сентябрем прошлого года более всего увеличился экспорт именно минеральной продукции, в т. ч. электроэнергии и топливного масла, а также механических машин. Если в сентябре прошлого года доля товаров эстонского производства составила 74% от общего объема экспортируемых товаров, то в этом году она уменьшилась до 65%.
Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту в сентябре этого года была Латвия (16% от общего объема экспорта Эстонии), далее следуют Финляндия (16%) и Швеция (9%). В Латвию более всего экспортировались электроэнергия и механические транспортные средства, в Финляндию – минеральная продукция, в т. ч. природный газ, а также металлоконструкции и их детали, а в Швецию – сборные строения и древесина. Более всего увеличился экспорт в Латвию, Финляндию и Литву, при этом уменьшился ввоз товаров в Соединенные Штаты Америки и Нидерланды.
Из товаров в сентябре больше всего импортировалось минеральной продукции (на сумму 411 млн евро), электрооборудования (на 250 млн евро), транспортных средств (на 212 млн евро), а также сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (на 205 млн евро). Более всего увеличился ввоз в Эстонию газойлей, электроэнергии, легковых автомобилей, электрооборудования и растительных масел.
Больше всего товаров в Эстонию ввозилось из Финляндии (17% от общего объема импорта Эстонии), Латвии (11%) и Германии (11%). При этом стоимость товаров, ввезенных из Финляндии, превышает общую стоимость импорта из всех стран, не входящих в Европейский союз. На это повлияли увеличение импорта из Финляндии, а также его существенное сокращение из России. Как из Финляндии, так и из Латвии в Эстонию в основном ввозилась минеральная продукция, а из Германии – транспортные средства. Если в сентябре 2021 года доля Европейского союза в импорте Эстонии составляла 73%, то в сентябре 2022 года – уже 83%. Доля Европейского союза в экспорте Эстонии за год выросла на два процентных пункта.
По сравнению с сентябрем прошлого года более всего (на 81 млн евро) увеличился импорт товаров из Латвии, далее следуют Финляндия (на 66 млн евро) и Литва (на 63 млн евро). Как и в прошлом месяце, в сравнении с сентябрем более всего уменьшился импорт из России (на 132 млн евро) и Белоруссии (на 51 млн евро).