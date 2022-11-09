Доля Европейского союза во внешней торговле Эстонии в сентябре увеличилась

Аналитик Департамента статистики Яне Леппметс отметила, что в сентябре товаров в текущих ценах было экспортировано на 1,9 миллиарда евро и импортировано на 2,1 миллиарда евро. Дефицит товарообмена в сентябре составил 155 миллионов евро, что на 92 миллиона евро больше, чем год назад. "В общем в третьем квартале дефицит товарообмена увеличился по сравнению с тем же кварталом прошлого года более чем в два раза", – добавила Яне Леппметс.

Из товаров в сентябре больше всего экспортировали минеральную продукцию (на 360 млн евро), электрооборудование (на 276 млн евро), а также древесину и изделия из древесины (на 211 млн евро). По сравнению с сентябрем прошлого года более всего увеличился экспорт именно минеральной продукции, в т. ч. электроэнергии и топливного масла, а также механических машин. Если в сентябре прошлого года доля товаров эстонского производства составила 74% от общего объема экспортируемых товаров, то в этом году она уменьшилась до 65%.