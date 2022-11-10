В Йыхви прозвучат произведения самого известного композитора Украины

Валентин Сильвестров - самый известный украинский композитор современности, чья красивая, несколько мрачноватая и медленная музыка идеально подходит сегодняшнему дню. Его звуковой мир ищет человечески эмоционального и вечного. Концерт посвящен 85-летию со дня рождения композитора.

С творчеством украинского композитора слушателей знакомит Хандо Нахкур, завоевавший высшие награды на многих конкурсах пианистов в Эстонии, Италии, Греции, России, США и Канаде. Он отмечен престижными наградами во многих частях мира: золотой медалью за популяризацию эстонской музыки и культуры (Канада), премией Гарольда фон Миквица (США) и почетным дипломом народного дипломата Министерства иностранных дел Эстонской Республики.

Нахкур давал концерты во многих зарубежных странах, включая Голландию, Францию, Австрию, Грецию, Швейцарию, Италию, Канаду, Коста-Рику, Россию и Израиль. В Америке у него были концерты более чем в двадцати штатах.