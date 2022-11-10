Объявленный в сентябре конкурс "Папа года Кохтла-Ярве - 2022", инициатором которого является социальная комиссия городского собрания Кохтла-Ярве, не состоялся: в горуправление не поступило ни одного ходатайства.
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Награду "Папа года - 2022" вручать некому
Награду "Папа года - 2022" вручать некому
Организаторы считают, что это не значит, что в городе нет достойных почетного титула и премии кандидатур. Пап и дедушек, которые вносят свой вклад в развитие города и активно участвуют в общественной жизни, много. Почему же горожане не воспользовались хорошей возможностью оказать им почет и уважение?