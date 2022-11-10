Награду "Папа года - 2022" вручать некому

Организаторы считают, что это не значит, что в городе нет достойных почетного титула и премии кандидатур. Пап и дедушек, которые вносят свой вклад в развитие города и активно участвуют в общественной жизни, много. Почему же горожане не воспользовались хорошей возможностью оказать им почет и уважение?

- Информации было достаточно, она разослана в городские учреждения, опубликована на городской странице и в средствах массовой информации, - сказал один из инициаторов конкурса Антон Диев. - Предполагаю, причина в том, что люди сейчас слишком заняты своими семейными проблемами, думают о насущном - как оплатить счета, справиться с бытом, сохранить семью и прочее. В другие годы горожане участвовали активно, некоторых достойных отцов и дедушек выдвигали неоднократно. Искренне жаль, что награда не нашла адресата, даже в трудные времена нам нужны положительные примеры и эмоции.