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Награду "Папа года - 2022" вручать некому

Ирина Кивисельг
, журналист
Награду "Папа года - 2022" вручать некому
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В прошлом году почетный титул "Папа года" присвоили Игорю Паненко, отцу четверых детей.
В прошлом году почетный титул "Папа года" присвоили Игорю Паненко, отцу четверых детей. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Объявленный в сентябре конкурс "Папа года Кохтла-Ярве - 2022", инициатором которого является социальная комиссия городского собрания Кохтла-Ярве, не состоялся: в горуправление не поступило ни одного ходатайства.

Организаторы считают, что это не значит, что в городе нет достойных почетного титула и премии кандидатур. Пап и дедушек, которые вносят свой вклад в развитие города и активно участвуют в общественной жизни, много. Почему же горожане не воспользовались хорошей возможностью оказать им почет и уважение?

- Информации было достаточно, она разослана в городские учреждения, опубликована на городской странице и в средствах массовой информации, - сказал один из инициаторов конкурса Антон Диев. - Предполагаю, причина в том, что люди сейчас слишком заняты своими семейными проблемами, думают о насущном - как оплатить счета, справиться с бытом, сохранить семью и прочее. В другие годы горожане участвовали активно, некоторых достойных отцов и дедушек выдвигали неоднократно. Искренне жаль, что награда не нашла адресата, даже в трудные времена нам нужны положительные примеры и эмоции.

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