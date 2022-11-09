Союз предприятий теплоснабжения: зимой тарифы на отопление не изменятся

"Зависит от вида топлива, для потребителя, думаю, тариф останется прежним, так как компенсация правительства, когда возмещается 80% от части цены, превышающей 80 евро, будет действовать до весны", – сообщил Умблея в радиопередаче Vikerhommik.

"Мы не можем отвечать за то, на сколько градусов человек выставляет температуру радиатора – на 20 или 23, от этого и зависит потребление. Цена – это одно, но объем потребления зависит от здания и потребительских привычек", – пояснил гость передачи.

Он отметил, что в Таллинне – крупнейшем отопительном регионе Эстонии – сохранилась цена начала прошлого года, в остальных регионах повышение составляет около 20%.