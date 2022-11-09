Список Консервативной народной партии (EKRE) в округе Ида-Вирумаа на мартовских парламентских выборах возглавит бывший министр сельской жизни, заместитель старейшины волости Йыхви Арво Аллер, пишет rus.err.ee.
Первым номером списка EKRE на выборах в Рийгикогу в Ида-Вирумаа будет Арво Аллер
Об этом сам Аллер, который также является председателем отделения EKRE в Ида-Вирумаа, в среду рассказал rus.err.ee.
"Первым номером списка будет Арво Аллер, вторым - Рихо Брейвель, третьим - Андрус Тосс", - сказал политик.
"В субботу в нашей окружной организации состоялись внутренние выборы, по итогам которых и был определен предвыборный список в Ида-Вирумаа. Распределение позиций в списке делается на основе полученных на внутренних выборах голосов. Теперь мы ждем окончательного решения о том, сколько мандатов будут распределены на выборах в Ида-Вирумаа - 7 или 6. От этого будет зависеть и то, сколько фамилий будет в нашем списке - 9 или 8", - отметил Арво Аллер.
"На выборах в Рийгикогу мы хотим показать в Ида-Вирумаа очень хороший результат. Рассчитываем получить 2-3 мандата", - заявил Аллер.
На выборах в Рийгикогу в 2019 году первым номером списка EKRE в Ида-Вирумаа была Керсти Крахт. Второй номер тогда достался Рихо Брейвелю, третий - Арво Аллеру.
EKRE показала в регионе четвертый результат, получив 8,3% голосов. Лучше всех из списка выступил Брейвель, он набрал 979 голосов и получил компенсационный мандат.
Победу в Ида-Вирумаа одержали центристы - 50,7%.