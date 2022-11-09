Объемы продаж бензина на местных автозаправочных станциях в октябре снизились на 5,3% по сравнению с этим же периодом прошлого года. Всего за десять месяцев этого года потребление сократилось на 7,6 млн литров, пишет
Объемы продаж бензина в Эстонии продолжают снижаться
По словам исполнительного директора Эстонского союза топливных компаний (Eesti Õliühing) Марта Раамата, в цифрах продаж нет ничего удивительного, поскольку высокие цены на топливо безусловно оказывают влияние на решения частного потребления.
"Объем продаж сжиженного газа LPG в октябре увеличился на 21%. Если стоимость бензина в октябре была на 35 центов выше, чем в прошлом году, то продажная цена LPG практически не изменилась. Это показывает, что люди ищут более выгодные решения", - отметил Раамат.
Представитель топливного сектора заявил, что в этом году объемы продаж бензина также ниже, чем в предыдущие два года, когда в отдельные месяцы вводились ограничения на передвижение.
"Подавляющее большинство европейских правительств пошло навстречу своему народу, снизив налоги на топливо. Эстонское правительство плыло против течения, оставив потребителей один на один с повышением цен. Поскольку в 80% случаев потребление бензина приходится на частные лица, то сократившиеся в годовом исчислении объемы продаж показывают, что местные жители не выдержали повышения цен на топливо", - сказал Раамат.
Что касается дизельного топлива, то продажи на АЗС в октябре остались такими же, как и в прошлом году. Раамат добавил, что в последние месяцы наблюдалось резкое увеличение объемов продаж дизельного топлива, однако в годовом исчислении потребление дизельного топлива осталось на уровне прошлого года, что отражает стагнацию экономики.
Находящиеся на рассмотрении в Рийгикогу поправки к Закону об акцизах предусматривают отсрочку запланированного на следующий год повышения акцизного налога на дизельное топливо. Однако, по оценке Раамата, стране следует пересмотреть всю логику транспортного налогообложения.
"По сравнению с остальным развитым миром, политика Эстонии в отношении транспортного налога основана только на налогообложении потребления топлива. Однако это приводит к тому, что на предпринимательскую деятельность и малообеспеченное население ложится относительно большее бремя. Все данные также показывают, что такой подход вообще не приведет к какой-либо климатической или экологической победе", - сказал Раамат.