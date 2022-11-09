Объемы продаж бензина в Эстонии продолжают снижаться

По словам исполнительного директора Эстонского союза топливных компаний (Eesti Õliühing) Марта Раамата, в цифрах продаж нет ничего удивительного, поскольку высокие цены на топливо безусловно оказывают влияние на решения частного потребления.

"Объем продаж сжиженного газа LPG в октябре увеличился на 21%. Если стоимость бензина в октябре была на 35 центов выше, чем в прошлом году, то продажная цена LPG практически не изменилась. Это показывает, что люди ищут более выгодные решения", - отметил Раамат.

Представитель топливного сектора заявил, что в этом году объемы продаж бензина также ниже, чем в предыдущие два года, когда в отдельные месяцы вводились ограничения на передвижение.

"Подавляющее большинство европейских правительств пошло навстречу своему народу, снизив налоги на топливо. Эстонское правительство плыло против течения, оставив потребителей один на один с повышением цен. Поскольку в 80% случаев потребление бензина приходится на частные лица, то сократившиеся в годовом исчислении объемы продаж показывают, что местные жители не выдержали повышения цен на топливо", - сказал Раамат.

Что касается дизельного топлива, то продажи на АЗС в октябре остались такими же, как и в прошлом году. Раамат добавил, что в последние месяцы наблюдалось резкое увеличение объемов продаж дизельного топлива, однако в годовом исчислении потребление дизельного топлива осталось на уровне прошлого года, что отражает стагнацию экономики.

Находящиеся на рассмотрении в Рийгикогу поправки к Закону об акцизах предусматривают отсрочку запланированного на следующий год повышения акцизного налога на дизельное топливо. Однако, по оценке Раамата, стране следует пересмотреть всю логику транспортного налогообложения.