Йыхви организует лотерею, чтобы увеличить число налогоплательщиков

- Мы, конечно, не хотим переманивать жителей у наших соседей, - сказал член волостного собрания Иво Окас, представивший проект. Однако, по его словам, в Йыхви, несомненно, немало людей, которые живут здесь большую часть времени, но не зарегистрировали свое место жительства в Йыхви.

- Человек по натуре ленив, и цель кампании - побудить, например, тех людей, которые ездят сюда из других мест на работу на пять дней, а также пользуются здешними услугами, зарегистрировать свое место жительства, чтобы их подоходный налог поступал в бюджет Йыхви, - сказал Окас.