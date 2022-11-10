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Йыхви организует лотерею, чтобы увеличить число налогоплательщиков

Кохтла-Ярве запланировал пакет бонусов для новых жителей
Эрик Калда
, журналист
Йыхви организует лотерею, чтобы увеличить число налогоплательщиков
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Йыхви надеется, что с помощью месячной кампании удастся мотивировать тех людей, которые ездят сюда на работу из других мест и живут в Йыхви в будние дни, зарегистрироваться в качестве жителей Йыхви.
Йыхви надеется, что с помощью месячной кампании удастся мотивировать тех людей, которые ездят сюда на работу из других мест и живут в Йыхви в будние дни, зарегистрироваться в качестве жителей Йыхви. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвиское волостное собрание подготовило проект, цель которого - побудить людей регистрироваться в качестве жителей Йыхви, чтобы таким образом увеличить число налогоплательщиков.

- Мы, конечно, не хотим переманивать жителей у наших соседей, - сказал член волостного собрания Иво Окас, представивший проект. Однако, по его словам, в Йыхви, несомненно, немало людей, которые живут здесь большую часть времени, но не зарегистрировали свое место жительства в Йыхви.

- Человек по натуре ленив, и цель кампании - побудить, например, тех людей, которые ездят сюда из других мест на работу на пять дней, а также пользуются здешними услугами, зарегистрировать свое место жительства, чтобы их подоходный налог поступал в бюджет Йыхви, - сказал Окас.

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