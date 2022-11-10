Йыхвиское волостное собрание подготовило проект, цель которого - побудить людей регистрироваться в качестве жителей Йыхви, чтобы таким образом увеличить число налогоплательщиков.
Для подписчиков
Йыхви организует лотерею, чтобы увеличить число налогоплательщиков
Кохтла-Ярве запланировал пакет бонусов для новых жителей
Йыхви организует лотерею, чтобы увеличить число налогоплательщиков
- Мы, конечно, не хотим переманивать жителей у наших соседей, - сказал член волостного собрания Иво Окас, представивший проект. Однако, по его словам, в Йыхви, несомненно, немало людей, которые живут здесь большую часть времени, но не зарегистрировали свое место жительства в Йыхви.