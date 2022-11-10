Кальви Кыва: Переход на возобновляемую энергию - не фантастика

Большого внимания СМИ этот закон не привлек, однако проходившие в парламенте обсуждения сопровождались проклятиями со стороны депутатов EKRE. Вплоть до того, что если принять проект и пойти этим путем, то через несколько лет "не будет никакой энергии и промышленности, а женщины в деревнях будут стирать в ручье, отбивая белье о камни".

Утопией объявляли задачу достичь к 2030 году такого уровня, когда в Эстонии будут производить из возобновляемых источников по крайней мере столько же электроэнергии, сколько потребляем мы сами. В отличие от выражающих скепсис оппонентов я уверен, что эта цель хотя и амбициозна, но для государства посильна.

Напомню, что мы уже год с лишним живем в условиях энергокризиса. Ранней осенью прошлого года цены на электроэнергию начали расти так, что у многих дух захватывало. Господдержка облегчила прошлой зимой положение многих людей, как и этой зимой. Развернувшаяся в феврале война в Украине еще больше углубила кризис и выявила как уязвимость наших энергосистем, так и нехватку энергии в Эстонии. Сегодня можно, к сожалению, говорить об энергетической войне, если задуматься о шагах государства-агрессора, о газе и происходящем в Европе.