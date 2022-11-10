Рийгикогу одобрил 12 октября поправки к Закону об организации энергохозяйства, главным смыслом которых является: возобновляемая энергия - это наше будущее.
Кальви Кыва: Переход на возобновляемую энергию - не фантастика
Большого внимания СМИ этот закон не привлек, однако проходившие в парламенте обсуждения сопровождались проклятиями со стороны депутатов EKRE. Вплоть до того, что если принять проект и пойти этим путем, то через несколько лет "не будет никакой энергии и промышленности, а женщины в деревнях будут стирать в ручье, отбивая белье о камни".
Утопией объявляли задачу достичь к 2030 году такого уровня, когда в Эстонии будут производить из возобновляемых источников по крайней мере столько же электроэнергии, сколько потребляем мы сами. В отличие от выражающих скепсис оппонентов я уверен, что эта цель хотя и амбициозна, но для государства посильна.
Напомню, что мы уже год с лишним живем в условиях энергокризиса. Ранней осенью прошлого года цены на электроэнергию начали расти так, что у многих дух захватывало. Господдержка облегчила прошлой зимой положение многих людей, как и этой зимой. Развернувшаяся в феврале война в Украине еще больше углубила кризис и выявила как уязвимость наших энергосистем, так и нехватку энергии в Эстонии. Сегодня можно, к сожалению, говорить об энергетической войне, если задуматься о шагах государства-агрессора, о газе и происходящем в Европе.
То есть суровый кризис продемонстрировал, что Эстонии срочно требуется энергонезависимость, а нашим людям и предприятиям - более дешевая электроэнергия. Миллионы из госбюджета вместе с мерами поддержки позволят менее болезненно пережить предстоящие трудные зимы. Для домашних потребителей предусмотрена компенсация, людям не придется самим оплачивать пиковые цены. Кроме того, некоторые теплопроизводители перешли в преддверии зимы с газового топлива на сланцевое масло, для чего в срочном порядке было получено также разрешение по окружающей среде.
"Создаваемые мощности возобновляемой энергии - новые ветряные и солнечные парки - значительно снизят цену электроэнергии. Скоро мы войдем в эпоху, когда самое экологически чистое энергопроизводство будет в то же время самым дешевым".
Кальви Кыва, зампредседателя фракции социал-демократов в Рийгикогу
Однако речь идет о временных решениях, государство же обязано заглядывать дальше. Единственно правильным решением является тут более быстрый переход на возобновляемую энергию. В соответствии с недавним решением парламента, через семь-восемь лет вся потребляемая электроэнергия должна производиться из возобновляемых источников. Эстония должна превратиться в страну, где люди потребляют главным образом произведенную из солнца и ветра электроэнергию.
Как добиться этого? По прогнозам электропотребление Эстонии составит в 2030 году около 10 тераватт-часов (TWh). Уже в этом году мы произведем около 3 TWh возобновляемой энергии. Как достичь прибавки еще 7 TWh? Для этого необходим один морской ветропарк мощностью 1200 MW и с годовой производительностью около 5 TWh. На настоящий момент проектируются три морских ветропарка. Правда, государству нужно очень постараться, чтобы в ближайшие годы решились регулятивные и организационные вопросы. Если государство не будет здесь бездействовать, то по крайней мере один ветропарк будет построен вовремя.
Остальные 2 TWh добавятся с появлением новых более мелких рассеянных мощностей. На тендеры возобновляемой энергии уже представлено больше новых материковых проектов мощностью более 1 TWh. Наверняка продолжится также быстрый рост использования солнечной энергии. Прогнозируется, что в течение ближайших пяти лет в сети добавится по крайней мере 1 TWh солнечной электроэнергии. Правда, государству надо предварительно сделать необходимые для укрепления сети инвестиции, создать новые мощности подключения.
Конечно, можно спросить, а что произойдет, если солнца и ветра не будет? Отвечаю: в те часы, когда ветра и солнца много, мы будем производить больше, чем необходимо для потребления, и сможем продавать электроэнергию соседям. В такие периоды цена электроэнергии в общем случае тоже очень выгодная. В дни, когда ветра и солнца мало, мы будем получать возобновляемую энергию от соседей и используем при необходимости свои сланцевые станции. То есть поначалу сланцевые станции останутся для обеспечения стабильности.
В пользу поставленной цели говорят также быстрое развитие и удешевление технологий. Например, цена солнечных панелей уменьшилась за короткое время в несколько раз и в то же время выросла их эффективность.
План перехода на возобновляемую энергию - это ни в коем случае не фантастика, а осуществимая и разумная цель, направленная на защиту как потребителя, так и окружающей среды. Создаваемые мощности возобновляемой энергии - новые ветряные и солнечные парки - существенно снизят цену электроэнергии. Скоро мы войдем в эпоху, когда самое экологически чистое энергопроизводство будет в то же время самым дешевым.
Эстония не является неким исключением в Европе. Австрия, Португалия и Дания тоже действуют во имя того, чтобы на 100 процентов покрыть внутреннее электропотребление за счет возобновляемых источников.