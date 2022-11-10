В Йыхви хоры Вирумаа споют для отцов и отчизны

Вирумааский день хоровой музыки начнется с обучения импровизации под руководством Анне-Лийс Полл, которая работает преподавателем импровизации и классического пения в Эстонской академии музыки и театра и Вильяндиской академии культуры ТУ.

За обучением последует репетиция совместных песен и концерт "Laulud ISAmaale" ("Песни для отчизны"), художественным руководителем которого будет Кейо Соомелт.

Для отцов и отчизны будут петь хор "Kirderannik", камерный хор Лехтсе, смешанный хор Ийзаку, камерный хор "Solare", смешанный хор Атсалама, мужской хор "Kaevur", Нарвский молодежный смешанный хор "Vaimustus", детский хор Йыхвиской основной школы, Нарвский хор мальчиков и детский хор Алутагузеской волости.

Это традиционный уездный день хоровой музыки в новой форме, в котором примут участие около 240 певцов.

- Мы решили пригласить и хоры Ляэне-Вирумаа, чтобы нас было немного больше на сцене и чтобы было сотрудничество между двумя уездами, - пояснила Анне Уттендорф, специалист Эстонского центра развития народной культуры в Ида-Вирумаа.

День хоровой музыки должен был состояться в феврале, но был отложен из-за коронавируса, и в итоге он стал концертом, посвященным Дню отца, где все хоры смогут исполнить две-три песни по своему выбору.