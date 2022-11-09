В Таллинне в полицейском автобусе по дороге в вытрезвитель скончался 50-летний мужчина

«Сотрудники поместили мужчину в камеру патрульного автобуса и поехали в сторону вытрезвителя. По прибытии на место полицейские обнаружили, что мужчина не реагирует больше, и приступили сразу к его оживлению. На помощь вызвали также скорую помощь и медицинского работника вытрезвителя, но к сожалению жизнь мужчины не удалось спасти», – сказал Ярва.