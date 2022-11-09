Во вторник, 8 ноября полиция получила вызов на Ыйсмяэ теэ, где мужчина, находившийся в сильном алкогольном опьянении, нуждался в транспортировке в вытрезвитель. Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва сказал, что мужчина был контактный и не нуждался в медицинской помощи, но из-за проблем с координацией нуждался для передвижения в помощи патрульных полицейских.
В Таллинне в полицейском автобусе по дороге в вытрезвитель скончался 50-летний мужчина
В Таллинне в полицейском автобусе по дороге в вытрезвитель скончался 50-летний мужчина
«Сотрудники поместили мужчину в камеру патрульного автобуса и поехали в сторону вытрезвителя. По прибытии на место полицейские обнаружили, что мужчина не реагирует больше, и приступили сразу к его оживлению. На помощь вызвали также скорую помощь и медицинского работника вытрезвителя, но к сожалению жизнь мужчины не удалось спасти», – сказал Ярва.
Точную причину смерти установит вскрытие, но у мужчины ранее уже имелись проблемы со злоупотреблением алкоголем. Полиция проверит обстоятельства этого происшествия, а также действия полицейских при оценке состояния задержанного, наблюдения за ним и его транспортировке в ходе служебной проверки.
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