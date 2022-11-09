Государственный суд: шансы приостановить строительство маслозавода в Аувере есть, но небольшие

Во вторник Административная коллегия Государственного суда рассмотрела апелляцию некоммерческого объединения Loodusvõlu, которое требует аннулировать разрешение на строительство, на основании которого компания Enefit Power, дочернее предприятие Eesti Energia, строит маслозавод в деревне Аувере в Ида-Вирумаа.

Тартуский административный суд и Тартуский окружной суд отклонили жалобу Loodusvõlu. В последний раз это сделал окружной суд, который 14 июня этого года не удовлетворил жалобу Loodusvõlu на решение городской управы Нарва-Йыэсуу, выдавшей разрешение на строительство маслозавода.

Суды также неоднократно отклоняли ходатайства некоммерческого объединения Loodusvõlu о предварительной правовой защите, которые касались приостановления строительства. В последний раз это сделал Государственный суд 25 августа. Тогда суд в своем решении отметил, что, несмотря на то, что суды двух инстанций отклонили жалобу Loodusvõlu, Государственный суд по-прежнему не считает ее бесперспективной.