Государственный суд принял жалобу от некоммерческого объединения, в которой просят об аннулировании разрешения на строительство завода сланцевого масла в Аувере, пишет rus.err.ee.
Государственный суд: шансы приостановить строительство маслозавода в Аувере есть, но небольшие
Во вторник Административная коллегия Государственного суда рассмотрела апелляцию некоммерческого объединения Loodusvõlu, которое требует аннулировать разрешение на строительство, на основании которого компания Enefit Power, дочернее предприятие Eesti Energia, строит маслозавод в деревне Аувере в Ида-Вирумаа.
Тартуский административный суд и Тартуский окружной суд отклонили жалобу Loodusvõlu. В последний раз это сделал окружной суд, который 14 июня этого года не удовлетворил жалобу Loodusvõlu на решение городской управы Нарва-Йыэсуу, выдавшей разрешение на строительство маслозавода.
Суды также неоднократно отклоняли ходатайства некоммерческого объединения Loodusvõlu о предварительной правовой защите, которые касались приостановления строительства. В последний раз это сделал Государственный суд 25 августа. Тогда суд в своем решении отметил, что, несмотря на то, что суды двух инстанций отклонили жалобу Loodusvõlu, Государственный суд по-прежнему не считает ее бесперспективной.
"Заявитель поставил серьезные вопросы, особенно в отношении недочетов в оценке воздействия строительства на окружающую среду. Поэтому, по мнению коллегии, шансы на успех жалобы явно не низкие, но и не очень большие", - отметил Государственный суд.