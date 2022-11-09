Партии с самыми низкими рейтингами планируют выставить в Ида-Вирумаа полные списки

"Наш план - выйти в Ида-Вирумаа со своим полным списком. Но сказать сейчас что-то конкретное я не могу. В том числе и то, кто будет первым номером", - отметил в среду вице-председатель "Правых" Сийм Кийслер в разговоре с rus.err.ee.

В марте 2019 года Кийслер был первым номером списка Isamaa в Ида-Вирумаа. Не собирается ли он снова попробовать свои силы в этом регионе, но уже под знаменами "Правых"?

"С большой долей вероятности, нет. Где в итоге буду баллотироваться? Не могу сказать. У нас еще очень много открытых вопросов", - сказал Сийм Кийслер.

Говоря о целях "Правых" на парламентских выборах, Кийслер сказал, что недавно зарегистрированная партия будет пытаться получить 5% голосов.

"Конечно, нам будет тяжело, но мы работаем. Цель - преодолеть избирательный порог", - заявил зампред партии "Правые".