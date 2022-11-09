Квартирным товариществам упростили условия выдачи субсидии для установки солнечных панелей

Министерство экономики и коммуникаций упростило условия получения субсидий на солнечные панели для квартирных товариществ, и теперь подать ходатайство в фонд KredEx могут и те квартирные товарищества, жилые площади которых введены в эксплуатацию после 2000 года и у которых есть не менее трех собственников квартир, пишет rus.err.ee.