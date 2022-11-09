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Квартирным товариществам упростили условия выдачи субсидии для установки солнечных панелей

Северное побережье
Квартирным товариществам упростили условия выдачи субсидии для установки солнечных панелей
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Фото: Pilt videost

Министерство экономики и коммуникаций упростило условия получения субсидий на солнечные панели для квартирных товариществ, и теперь подать ходатайство в фонд KredEx могут и те квартирные товарищества, жилые площади которых введены в эксплуатацию после 2000 года и у которых есть не менее трех собственников квартир, пишет rus.err.ee.

"При изменении постановления исходили из спроса на субсидию, а также стратегических целей государства, согласно которым государственная поддержка должна охватывать как можно большее количество людей", - сказала руководитель отдела жилищного строительства и энергоэффективности объединенного учреждения EAS и KredEx Трийн Рейнсалу.

Для получения субсидии многоквартирный дом заявителя должен быть построен на законных основаниях и внесен в строительный регистр. Мощность установленных солнечных панелей может достигать 200 кВт. До подачи ходатайства нельзя начинать деятельность, а также вносить предоплату.

Ставка субсидии составляет 30% в том случае, если общее потребление электроэнергии в многоквартирном доме частично или полностью компенсируется солнечными панелями, и 40% в том случае, если помимо этого компенсируется потребление электичества в жилых помещениях или солнечные батареи размещаются на крыше либо фасаде дома, либо дополнительно будет установлено устройство для накопления энергии.

Максимальная сумма субсидии на одного заявителя составляет 150 000 евро.

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