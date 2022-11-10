Тоомас Ныммисте, который на предыдущих выборах в Рийгикогу принес Партии реформ 268 голосов и в прошлом году был удостоен звания самого активного гражданина Ида-Вирумаа, в конце октября вышел из партии. В середине месяца он ушел с поста директора Йыхвиской спортивной школы в связи с жалобой на то, что он зашел в женскую раздевалку спортхолла. Сам Ныммисте пояснил, что не делал ничего злонамеренного, но, услышав шум, испугался, что у находящегося там человека возникли проблемы со здоровьем. В прошлом Ныммисте также состоял в рядах центристов и соцдемов.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы вышли из Партии реформ?
Почему вы вышли из Партии реформ?
ТООМАС НЫММИСТЕ:
- Я решил отойти от общественных дел и сосредоточиться на своей деятельности и семье. Это была моя собственная инициатива, партия не принуждала меня к этому, и для регионального руководства это также стало неожиданностью.
Я не собираюсь сейчас вступать в какую-либо политическую партию или баллотироваться куда-нибудь. В Партию реформ и Социал-демократическую партию я действительно вступал по собственному желанию. Но я никогда даже не писал заявления о вступлении в Центристскую партию, и никто не просил у меня членские взносы в течение многих лет. Моя принадлежность к ней обнаружилась, когда я начал вступать в ряды соцдемов.