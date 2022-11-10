ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы вышли из Партии реформ?

Тоомас Ныммисте, который на предыдущих выборах в Рийгикогу принес Партии реформ 268 голосов и в прошлом году был удостоен звания самого активного гражданина Ида-Вирумаа, в конце октября вышел из партии. В середине месяца он ушел с поста директора Йыхвиской спортивной школы в связи с жалобой на то, что он зашел в женскую раздевалку спортхолла. Сам Ныммисте пояснил, что не делал ничего злонамеренного, но, услышав шум, испугался, что у находящегося там человека возникли проблемы со здоровьем. В прошлом Ныммисте также состоял в рядах центристов и соцдемов.