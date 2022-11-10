Дмитрий Дмитриев: Правительство повернулось к предпринимателям спиной

Наши производственные предприятия конкурируют на глобальном рынке, и уже некоторое время Эстония не является дешевым государством-субподрядчиком. Если мы добавим к этому высокие цены на энергоносители, то наша продукция на мировом рынке просто неконкурентоспособна. Приведу некоторые достойные внимания цифры. По состоянию на октябрь Германия раздала 7,4% ВВП на кризисные пособия, Литва - 6,6%, Латвия - 3,2%, Эстония - всего 0,5% ВВП. Резюмируя тему, следует громко заявить, что эстонское правительство повернулось к предпринимателям спиной.

Известнейший эстонский производитель мебели "Standard" консервирует свое производство и большая часть людей потеряют работу. Производивший мебель почти восемь десятилетий "Standard" сократит 163 работника из двухсот. В начале октября банкротное заявление подал действующий в Пюсси производитель древесных плит "Repo Vabrikud", где трудились 148 человек. Это только вопрос времени, когда очередь дойдет и до других предприятий. Крупный предприниматель Рауль Кирьянен предостерегает, что ситуация в деревообрабатывающем секторе очень тревожная: государство к нам не прислушивается. Крики о помощи раздаются среди прочего и в пищевой промышленности.