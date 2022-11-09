На открывшейся в понедельник четырехполосной дороге произошли ДТП

В среду утром, 9 ноября, на участке дороги, который только в понедельник был открыт в качестве четырехполоснрй дороги, снова воцарился хаос: сначала грузовик врезался сзади в дорожно-строительную технику, затем стоявший в пробке водитель решил сэкономить время, поехал по зеленой зоне и застрял в грязи. пишет