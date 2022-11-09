В среду утром, 9 ноября, на участке дороги, который только в понедельник был открыт в качестве четырехполоснрй дороги, снова воцарился хаос: сначала грузовик врезался сзади в дорожно-строительную технику, затем стоявший в пробке водитель решил сэкономить время, поехал по зеленой зоне и застрял в грязи. пишет
На открывшейся в понедельник четырехполосной дороге произошли ДТП
На открывшейся в понедельник четырехполосной дороге произошли ДТП
Старший патрульной смены Центрально-Эстонского отделения полиции Валдур Мыттус пояснил, что в среду около 6:30 утра в полицию поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Отику грузовик MAN сзади врезался в дорожно-ремонтную машину, пишет Järva Teataja.
"Машина стояла у обочины дороги, чтобы направлять водителей на правильную полосу. На дорожно-ремонтной машине мигала большая желтая стрелка, которая указывлаа участникам дорожного движения направление. В момент столкновения людей в машине техобслуживания не было", – уточнил он.
После этой аварии Audi попытался объехать грузовик и дорожно-ремонтную машину, но не по дороге, а через новую зеленую зону между полосами движения и застрял в грязи.
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