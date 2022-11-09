В Резекне начался демонтаж памятника "Алеша"

В среду утром идут работы по демонтажу основания монумента: памятник обнесен забором, дежурят полицейские; обстановка на месте спокойная, передает Rus.LSM.

Движение пешеходов по соседней улице Латгалес не ограничено. За происходящим следит небольшая группа людей, причем некоторые из них наблюдают в ожидании общественного транспорта, который прибывает на остановку и автовокзал, находящийся рядом с памятником, сообщает агентство LETA. Призыва от руководства города попрощаться с памятником, как это произошло ранее в Даугавпилсе, не поступало.

Накануне мэр Резекне Александр Барташевич заявил, что демонтаж "Алеши" – это "большая ошибка для государства", которую не поддерживает большинство жителей города.

Накануне мэр Резекне Александр Барташевич заявил, что демонтаж «Алеши» — это «большая ошибка для государства», которую не поддерживает большинство жителей города.

Он напомнил о предложении городской думы перенести памятник на Мирное кладбище еще до вступления в силу закона о запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики. По словам Барташевича, редакция закона, которая была на тот момент, позволяла памятник перенести.

На вопрос о настроениях резекненцев, Барташевич отметил, что большинство не поддерживает снос памятника, но выразил мнение, что «у нас достаточно цивилизованные люди, чтобы принять это».