В латвийском Резекне в среду, 9 ноября, в 5 часов утра, начались работы по демонтажу памятника советским солдатам, известного как "Алёша".
В Резекне начался демонтаж памятника "Алеша"
В среду утром идут работы по демонтажу основания монумента: памятник обнесен забором, дежурят полицейские; обстановка на месте спокойная, передает Rus.LSM.
Движение пешеходов по соседней улице Латгалес не ограничено. За происходящим следит небольшая группа людей, причем некоторые из них наблюдают в ожидании общественного транспорта, который прибывает на остановку и автовокзал, находящийся рядом с памятником, сообщает агентство LETA. Призыва от руководства города попрощаться с памятником, как это произошло ранее в Даугавпилсе, не поступало.
Накануне мэр Резекне Александр Барташевич заявил, что демонтаж "Алеши" – это "большая ошибка для государства", которую не поддерживает большинство жителей города.
Накануне мэр Резекне Александр Барташевич заявил, что демонтаж «Алеши» — это «большая ошибка для государства», которую не поддерживает большинство жителей города.
Он напомнил о предложении городской думы перенести памятник на Мирное кладбище еще до вступления в силу закона о запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики. По словам Барташевича, редакция закона, которая была на тот момент, позволяла памятник перенести.
На вопрос о настроениях резекненцев, Барташевич отметил, что большинство не поддерживает снос памятника, но выразил мнение, что «у нас достаточно цивилизованные люди, чтобы принять это».
Барташевич опубликовал видеообращение на своей странице в Facebook, в котором заявил, что «не в силах остановить надругательство над нашими памятниками» и призвал не «провоцировать полицию» и «вести себя достойно» во время демонтажа. Кроме того, он отметил, что это произойдет в дневное время.
Тема сноса памятников стала особенно актуальной после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
23 июня вступил в силу закон о запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики. Тогда, оценив подлежащие демонтажу объекты, Управление национального культурного наследия, Латвийский союз художников и Музей оккупации Латвии постановили, что демонтировать следует 69 объектов.
Rus.LSM.lv ранее сообщал, что и среди той части русскоязычного населения Латвии, которая осуждает вторжение РФ в Украину, большинство было против сноса памятника советским солдатам в парке Победы. Процесс демонтажа памятника в парке Победы в Пардаугаве был запущен 22 августа, а 25 августа в условиях строжайших мер безопасности рабочие обрушили главный элемент мемориала, высотный обелиск.
В конце октября был демонтирован памятник «Защитникам Лиепаи 1941 года», а в ночь с 30 на 31 октября снесли два памятника в Даугавпилсе, где не обошлось без происшествий.