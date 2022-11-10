"Kiviõli Keemiatööstus" заменяет карьерные машины, чтобы сократить расходы.
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На карьере "Põhja-Kiviõli" работают новые машины стоимостью семь миллионов евро
На карьере "Põhja-Kiviõli" работают новые машины стоимостью семь миллионов евро
В начале ноября на карьер "Põhja-Kiviõli II" прибыл новый бульдозер "Caterpillar" стоимостью более миллиона евро. "Kiviõli Keemiatööstus" имеет хороший опыт эксплуатации аналогичной машины: производительность купленной два года назад машины соответствует ожиданиям, затраты на топливо и техническое обслуживание низкие.