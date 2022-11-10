На карьере "Põhja-Kiviõli" работают новые машины стоимостью семь миллионов евро

В начале ноября на карьер "Põhja-Kiviõli II" прибыл новый бульдозер "Caterpillar" стоимостью более миллиона евро. "Kiviõli Keemiatööstus" имеет хороший опыт эксплуатации аналогичной машины: производительность купленной два года назад машины соответствует ожиданиям, затраты на топливо и техническое обслуживание низкие.

В этом году машинный парк карьера пополнился небольшим бульдозером и фронтальным погрузчиком, а до конца года прибудет и новый экскаватор. Всего в карьерное оборудование в этом году предприятие инвестировало 2,5 млн евро, с учетом машин, купленных в прошлом году, сумма за два года достигает почти семи миллионов евро.