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На карьере "Põhja-Kiviõli" работают новые машины стоимостью семь миллионов евро

Кюлли Крийс
, журналист
На карьере "Põhja-Kiviõli" работают новые машины стоимостью семь миллионов евро
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Поначалу новый бульдозер "Caterpillar" должен был заменить одну из старых машин в карьере, но поскольку объем работы сильно увеличился, старую машину на покой пока не отправляют.
Поначалу новый бульдозер "Caterpillar" должен был заменить одну из старых машин в карьере, но поскольку объем работы сильно увеличился, старую машину на покой пока не отправляют. Фото: Kiviõli Keemiatööstus

"Kiviõli Keemiatööstus" заменяет карьерные машины, чтобы сократить расходы.

В начале ноября на карьер "Põhja-Kiviõli II" прибыл новый бульдозер "Caterpillar" стоимостью более миллиона евро. "Kiviõli Keemiatööstus" имеет хороший опыт эксплуатации аналогичной машины: производительность купленной два года назад машины соответствует ожиданиям, затраты на топливо и техническое обслуживание низкие.

В этом году машинный парк карьера пополнился небольшим бульдозером и фронтальным погрузчиком, а до конца года прибудет и новый экскаватор. Всего в карьерное оборудование в этом году предприятие инвестировало 2,5 млн евро, с учетом машин, купленных в прошлом году, сумма за два года достигает почти семи миллионов евро.

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