Марис Тоомель: список Партии реформ в Ида-Вирумаа возглавит Меэлис Кийли

"В действительности да, принципиальное решение уже принято. Список Партии реформ в Ида-Вирумаа возглавит Меэлис Кийли. Пока еще неизвестно, как будет выглядеть первая тройка списка, но с лидером мы определились. Сейчас продолжается работа над комплектацией команды", - сказала в среду Тоомель в интервью rus.err.ee.

"Рассматривались ли другие кандидаты на роль первого номера? Скажем так, переговоры были, но сегодня у нас принято такое решение", - добавила Марис Тоомель.

На данный момент известно, что в предвыборный список Партии реформ в Ида-Вирумаа также войдут сама Тоомель, бывший волостной старейшина Люганузе Андреа Эйхе и депутат волостного собрания Тойла Аннеки Теэлахк.

"Сейчас также идут переговоры с кандидатами из Нарвы и Кохтла-Ярве", - сказала Тоомель.

На вопрос, устроит ли Партию реформ один мандат в Ида-Вирумаа, Марис Тоомель ответила отрицательно: "Надо ставить более высокие цели. Да, на прошлых выборах мы взяли один мандат, но с тех пор политическая ситуация в Ида-Вирумаа изменилась в связи со снижением популярности Центристской партии. Думаю, что утраченные центристами часть голосов отойдут к реформистам, соцдемам и EKRE. Ожидаю, что борьба на этот раз будет захватывающей и интересной", - заключила Марис Тоомель.

В 2019 году Партия реформ показала на парламентских выборах в Ида-Вирумаа третий результат, набрав 14% голосов. Единственный мандат достался Ээрику-Нийлесу Кроссу.