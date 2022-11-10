В сегодняшнем "Северном побережье" мы пишем о том, как Йыхви и Кохтла-Ярве планируют кампании с целью стимулировать людей регистрироваться в качестве жителей этих самоуправлений.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Жителей привлекает безопасная жизненная среда
Сокращение населения в самоуправлениях Ида-Вирумаа, особенно в Кохтла-Ярве - многолетняя тенденция. Руководители местных органов власти озабоченно наблюдали за этим и пожимали плечами, признавая, что отток людей в крупные центры - общемировой тренд. Да, убыль населения характерна не только для нашего уезда. Таллинн и Тарту или даже зарубежные страны тоже привлекали людей из других мест. Просто в Ида-Вирумаа это снижение было более интенсивным во многом по социально-экономическим причинам.
Конечно, мотивационный пакет в 3000 евро, запланированный в Йыхви, чудес не совершит, и это понимание чувствуется и в мыслях руководителей волости. Однако в Йыхви действительно много приезжих работников, которые в связи со своей работой живут здесь в течение значительного периода времени, будь то сотрудники Вируской тюрьмы, полиции или Спасательного департамента.
Мы видим, что Кохтла-Ярве тоже начал думать о том, как привлечь жителей, рассматривая различные льготы для вновь прибывших, особенно молодежи. Посмотрим, как идея будет развиваться после смены власти.
Какими бы привлекательными это идеи ни были, нам кажется, что наибольшую роль здесь играет все же жизненная среда, что является самым важным для человека. И это не только внешний вид города, но и положение в медицине, образовании, возможностях проведения досуга и т.д. Человеку просто необходимо чувствовать себя здесь хорошо и безопасно. Однако это - требующий усилий более длительный и сложный процесс, чем организация отдельных кампаний.