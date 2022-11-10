ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Жителей привлекает безопасная жизненная среда

Сокращение населения в самоуправлениях Ида-Вирумаа, особенно в Кохтла-Ярве - многолетняя тенденция. Руководители местных органов власти озабоченно наблюдали за этим и пожимали плечами, признавая, что отток людей в крупные центры - общемировой тренд. Да, убыль населения характерна не только для нашего уезда. Таллинн и Тарту или даже зарубежные страны тоже привлекали людей из других мест. Просто в Ида-Вирумаа это снижение было более интенсивным во многом по социально-экономическим причинам.

Конечно, мотивационный пакет в 3000 евро, запланированный в Йыхви, чудес не совершит, и это понимание чувствуется и в мыслях руководителей волости. Однако в Йыхви действительно много приезжих работников, которые в связи со своей работой живут здесь в течение значительного периода времени, будь то сотрудники Вируской тюрьмы, полиции или Спасательного департамента.

Мы видим, что Кохтла-Ярве тоже начал думать о том, как привлечь жителей, рассматривая различные льготы для вновь прибывших, особенно молодежи. Посмотрим, как идея будет развиваться после смены власти.