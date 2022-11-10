Чтобы смягчить последствия роста цен на энергию для бытовых потребителей, государство разработало различные временные пособия. Они применяются к счетам, которые были выписаны потребителям за энергию, потребленную в период с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Компенсации по смягчению расходов на энергию
Пособия предоставляются автоматически, т. е. продавец сам уменьшает цену за единицу электроэнергии, газа или центрального отопления в счетах за энергию, которые затем поступают бытовым потребителям.
Компенсация цены за электричество
Бытовым потребителям электроэнергии компенсируется среднемесячная часть стоимости электроэнергии без налога с оборота, превышающая 8 центов за киловатт-час (кВтч), до 5 центов/кВтч.
Например, если потребитель покупает электроэнергию по среднемесячной цене 15 центов/кВтч, то благодаря компенсации цена, по которой будет платить потребитель, составит 10 центов/кВтч.
Компенсация основывается на среднемесячных расходах бытового потребителя на электроэнергию. Например, если счет потребителя за электроэнергию был без налога с оборота 100 евро при потреблении 500 кВтч, то средняя цена без налога с оборота за электричество в этом месяце будет 20 центов/кВтч.
С помощью пособия средний расход потребителя электроэнергии уменьшится примерно на 21%. В число получателей компенсации входят также потребители универсальной услуги по электроэнергии.
Компенсация цены за газ
Бытовым потребителям газа государство компенсирует 80% средней цены на газ в той части, которая без налога с оборота превышает 80 евро/МВтч, или 0,7744 евро за кубометр. При этом компенсируется потребление максимально до 2,6 МВтч (т. е. 251,7 кубометра), что составляет среднемесячное потребление газа в частном доме.
С помощью пособия расход среднего потребителя газа при цене на газ 270 евро/МВтч уменьшается примерно на 54%.
Например, если в течение месяца у потребителя цена на газ выходит в среднем 230 евро/МВтч (без налога с оборота) при объеме потребления 2,6 МВтч, то после применения компенсации цена для потребителя составит 110 евро/МВтч.
Компенсация цены за центральное отопление
Потребителям центрального отопления, подобно потребителям газа, будут компенсироваться расходы на тепло в объеме 80% от цены, превышающей 80 евро/МВтч (без налога с оборота).
Например, если цена распределенного через сеть центрального отопления тепла составляет 97,15 евро/МВтч (действующая в Таллинне предельная цена), то она снижается для потребителя до уровня 83,4 евро/МВтч. В этом примере расходы на центральное отопление снижаются на 14%.
Что я должен делать, чтобы получить компенсацию?
Для получения компенсации потребитель, как правило, сам ничего не должен делать. Пособия разработаны таким образом, что продавец электроэнергии, газа или центрального отопления автоматически учитывает компенсацию в счете, выписываемом потребителю. Продавец запрашивает обратно от государства доход, не полученный от потребителя.
Однако в редких случаях продавец может не знать, находится ли за управляющим предприятием или садоводческим кооперативом именно бытовой потребитель. В таком случае лицо, продающее электроэнергию бытовым потребителям, должно обратиться для получения компенсации в ЦУ Центр инвестиций в окружающую среду (KIK).
Когда следует подать заявление о получении пособия?
Если квартирному товариществу или садоводческому кооперативу продают электроэнергию или газ юридические лица, которые в понятии Закона о рынке электроэнергии или Закона о природном газе не являются продавцами электроэнергии или газа, то эти посредники должны сами подать заявление в KIK (Keskkonnainvesteeringute Keskus), чтобы получить компенсацию.
Это должны делать, например, предприниматели, которые управляют многоквартирными жилыми домами и ведут учет электроэнергии или газа вместо квартирных товариществ, то есть договор заключен между продавцом и управляющей фирмой, которая представляет квартирное товарищество. Связанную с заявлением информацию можно найти на домашней странице KIK.
В каком размере я буду получать пособие?
Размер пособия рассчитывают автоматически продавцы энергии, и он отражается в счетах за энергию.
Министерство экономики и коммуникаций составило на интернет-сайте mkm.ee калькулятор пособий на энергию, где можно провести аналогичный ход расчетов.
Универсальная услуга
Закон возлагает на государственное предприятие Eesti Energia обязанность начиная с 1 октября 2022 года продавать бытовым потребителям электроэнергию в качестве универсальной услуги.
Это означает, что, по сути, потребитель может выбрать фиксированный пакет, цена которого сформирована внебиржевым способом и который формируется на основании цены производства, согласованной с Департаментом конкуренции.
Реформа рынка электроэнергии
Оказывать универсальную услугу бытовому потребителю позволяет так называемая реформа рынка электроэнергии, т. е. поправки к Закону о рынке электроэнергии и Закону о внесении изменений в Закон о конкуренции, которые возлагают на государственное предприятие Eesti Energia обязанность с 1 октября 2022 года продавать электроэнергию бытовым потребителям Эстонии и всем дистрибьюторам электроэнергии также в качестве универсальной услуги.
Другие продавцы электроэнергии также могут предложить своим клиентам универсальную услугу, и они получат право покупать необходимую для этого электроэнергию у государственного производителя электроэнергии.
К настоящему моменту министерству о желании оказания универсальной услуги сообщили следующие продавцы электроэнергии: AS Alexela, Alexela Energia Teenused AS, Eesti Energia AS, AS Eesti Gaas, Electric Terminal OÜ, Elektrum Eesti OÜ, AS Elveso, Ramsi Turvas AS, Saku Maja OÜ, Scener OÜ, TS Energia OÜ, Veerenni Jaotusvõrk OÜ, VKG Elektrivõrgud OÜ и 220 Energia OÜ.
Универсальную услугу, или электроэнергию по проверенной цене, можно предлагать до конца апреля 2026 года.
Универсальная услуга
Универсальная услуга - это избранная государством мера, которая поможет людям снизить риски и смягчить потенциальный рост цен грядущей зимой.
Универсальная услуга - это, по сути, электрический пакет, к которому могут добровольно присоединиться все частные потребители и квартирные товарищества. Окончательная цена, предлагаемая потребителю, будет состоять из затрат на производство, разумной прибыли производителя электроэнергии и расходов продавца электроэнергии при ее продаже.
Если потребитель решит перейти со своего текущего пакета на универсальную услугу, то согласно законопроекту продавец электроэнергии не может до 30 сентября 2023 года взыскивать с потребителя неустойку. Универсальная услуга согласно предложению действовала бы четыре года, но при желании потребитель может отказаться от нее и раньше.
В качестве универсальной услуги электричество продается бытовому потребителю, а также лицам, снабжающим бытовых потребителей, таким как квартирные товарищества, управляющие предприятия, единицы местного самоуправления (социальные квартиры) и некоммерческие организации, в таком объеме, который необходим для обеспечения бытовых потребителей электричеством, например, в квартире, на даче, в гараже или в частном доме.
В качестве универсальной услуги электроэнергию не могут покупать коммерческие потребители, которые не передают ее бытовому потребителю.
Цена универсальной услуги
Цена универсальной услуги = 15,4 цента/кВтч + расходы продавца + прибыль продавца + налог с оборота.
Цену производителя, на основании которой продается электричество в виде универсальной услуги (переменные затраты и рентабельность), согласовывает Департамент конкуренции, но она не является окончательной ценой для потребителя. К конечной цене продавца электроэнергии (которую будет платить потребитель) добавятся еще расходные компоненты, в том числе расходы продавец электроэнергии в связи с продажей универсальной услуги и разумная прибыль.
Департамент конкуренции также имеет право проверять соответствие требованиям цены универсальной услуги, применяемой продавцами электроэнергии. Поскольку универсальную услугу продают несколько продавцов электроэнергии, потребитель может искать наиболее выгодного для себя поставщика универсальной услуги среди всех продавцов, оказывающих универсальную услугу.
Электроэнергию по цене универсальной услуги можно использовать с 1 октября 2022 года. Это не обязанность для бытового потребителя, а возможность. Бытовой потребитель может покупать электроэнергию по цене универсальной услуги напрямую у продавца электроэнергии, который оказывает эту услугу. Универсальную услугу можно использовать у любого продавца, предлагающего эту услугу.