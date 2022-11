ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Компенсации по смягчению расходов на энергию

В каком размере я буду получать пособие?

Универсальная услуга

Реформа рынка электроэнергии

К настоящему моменту министерству о желании оказания универсальной услуги сообщили следующие продавцы электроэнергии: AS Alexela, Alexela Energia Teenused AS, Eesti Energia AS, AS Eesti Gaas, Electric Terminal OÜ, Elektrum Eesti OÜ, AS Elveso, Ramsi Turvas AS, Saku Maja OÜ, Scener OÜ, TS Energia OÜ, Veerenni Jaotusvõrk OÜ, VKG Elektrivõrgud OÜ и 220 Energia OÜ.