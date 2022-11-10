ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Компенсации по смягчению расходов на энергию

Универсальную услугу, или электроэнергию по проверенной цене, можно предлагать до конца апреля 2026 года.

Универсальная услуга

Универсальная услуга - это избранная государством мера, которая поможет людям снизить риски и смягчить потенциальный рост цен грядущей зимой.

Универсальная услуга - это, по сути, электрический пакет, к которому могут добровольно присоединиться все частные потребители и квартирные товарищества. Окончательная цена, предлагаемая потребителю, будет состоять из затрат на производство, разумной прибыли производителя электроэнергии и расходов продавца электроэнергии при ее продаже.

Если потребитель решит перейти со своего текущего пакета на универсальную услугу, то согласно законопроекту продавец электроэнергии не может до 30 сентября 2023 года взыскивать с потребителя неустойку. Универсальная услуга согласно предложению действовала бы четыре года, но при желании потребитель может отказаться от нее и раньше.

В качестве универсальной услуги электричество продается бытовому потребителю, а также лицам, снабжающим бытовых потребителей, таким как квартирные товарищества, управляющие предприятия, единицы местного самоуправления (социальные квартиры) и некоммерческие организации, в таком объеме, который необходим для обеспечения бытовых потребителей электричеством, например, в квартире, на даче, в гараже или в частном доме.

В качестве универсальной услуги электроэнергию не могут покупать коммерческие потребители, которые не передают ее бытовому потребителю.

Цена универсальной услуги

Цена универсальной услуги = 15,4 цента/кВтч + расходы продавца + прибыль продавца + налог с оборота.

Цену производителя, на основании которой продается электричество в виде универсальной услуги (переменные затраты и рентабельность), согласовывает Департамент конкуренции, но она не является окончательной ценой для потребителя. К конечной цене продавца электроэнергии (которую будет платить потребитель) добавятся еще расходные компоненты, в том числе расходы продавец электроэнергии в связи с продажей универсальной услуги и разумная прибыль.

Департамент конкуренции также имеет право проверять соответствие требованиям цены универсальной услуги, применяемой продавцами электроэнергии. Поскольку универсальную услугу продают несколько продавцов электроэнергии, потребитель может искать наиболее выгодного для себя поставщика универсальной услуги среди всех продавцов, оказывающих универсальную услугу.