ЗА РУБЕЖОМ ⟩ Расследования ООН: только за первый месяц войны в Украине погибло более 1200 мирных жителей

Отдельно комиссия обращает внимание на применение российской армией кассетных боеприпасов. В Чернигове 17 марта в результате обстрела детской больницы такими боеприпасами погибли несколько человек и десятки получили ранения. Также в докладе отмечается использование Россией неуправляемых ракет. 16 марта в Чернигове несколько боеприпасов, включая неуправляемые ракеты, взорвались в районе, где более 200 мирных жителей стояли в очереди за хлебом. Тогда погибли не менее 14 человек и 26 получили ранения.

Российские военные размещали технику вблизи жилых домов

Комиссия ООН установила, что в ряде случаев вооруженные силы РФ преднамеренно размещали свои войска и технику в жилых районах или вблизи мирных жителей, чтобы уменьшить вероятность обстрелов со стороны Украины. Жители нескольких сел сообщили экспертам, что российские военные вели огонь по украинским позициям из дворов жилых домов.

Жители села Ягодное Черниговской области рассказали, что российские военные удерживали 365 человек в подвале школы, на первом этаже которой разместили свой штаб. С территории школы наносились удары по украинским позициям.

Российские военные убивали мирных жителей

В силу того, что массовые убийства в Буче были задокументированы местными и международными организациями и СМИ, члены комиссии ООН сосредоточились на расследовании преступлений, произошедших в других 16 населенных пунктах Украины. Жертвами этих преступлений стали 49 человек.

Большинство погибших - мужчины призывного возраста, но также среди них были две женщины и 14-летний мальчик. Их убили там, где российские военные занимали позиции в течение длительного времени, неподалеку от линии фронта. Российские военные чаще всего убивали людей выстрелом в голову, ударом по голове или перерезая горло. У некоторых жертв эксперты обнаружили следы пыток - ушибы, раны и переломы.

Российские военные пытали задержанных

Как рассказала комиссия со ссылкой на слова пострадавших, российские военные проводили длительные допросы, иногда продолжительностью в несколько дней, которые сопровождались угрозами, запугиванием, жестоким обращением, сексуальным насилием и пытками. По данным экспертов, людей избивали, их пытали током, заставляли долго находиться на холоде. Некоторых заставляли часами стоять раздетыми перед другими людьми.