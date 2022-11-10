ЗА РУБЕЖОМ ⟩ Психоаналитик: в основе путинского нацизма лежит перверсия - садизм

Эта примитивная модель демонстрирует еще одно непреложное правило тюрьмы: в обществе-тюрьме ты должен постоянно отстаивать свое положение, чтобы не стать опущенным. "Может ли в обществе, крайне неравном в материальном плане, лишенном социальной справедливости, не быть агрессии и садизма? Конечно, нет", - отвечает на свой же вопрос психотерапевт.

"Мы столкнулись с уникальным явлением: большая часть жителей огромной страны стала одержима насилием, - делает вывод Наталья Давыдова. - Они готовы страдать без международных пластиковых карт, без привычной одежды и обуви, без возможности путешествовать по миру, только бы можно было и дальше унижать уязвимых, бить более слабых родственников, стрелять по роддомам, гордиться "великой страной" и не нести ответственность за свою жизнь и поступки. За короткое время люди, которые читали книги о доброте и благородстве, смотрели фильмы о том, что нужно помогать слабым, и придерживались тех же ценностей, что и весь мир, превратились в людей, одобряющих убийства детей бомбами".

Она напоминает, что путинский нацизм не является чем-то характерным только для россиян, от чего застрахованы другие страны. "Многие хотят накрыть РФ куполом, изолироваться от нее. Но это маловероятно и не имеет смысла, - констатирует кандидат исторических наук. - Нацизм соблазнителен для человека любой национальности. Поэтому сейчас очень важно сохранить свою психику, уберечь себя от искушения увлечься насилием, от страха, ведущего к стокгольмскому синдрому, от отчаяния, которое вызывает желание отдать себя во власть сильного хозяина. Садизм соблазнителен и травматичен".