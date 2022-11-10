ПАРЛАМЕНТ ⟩ Путинский режим - угроза миру во всем мире

Более целенаправленную форму деятельность КГБ по применению террора как средства международной борьбы с Западом приняла, когда новым главой КГБ стал Юрий Андропов. Одним из поводов для этого стала, среди прочего, шестидневная война в июне 1967 года, в ходе которой Израиль сумел сильно унизить Египет и Сирию, находившихся под влиянием российских спецслужб. В ответ на это в штаб-квартире КГБ решили воспользоваться страданиями и гневом палестинцев и вооружить их тактикой террора для борьбы с Израилем - и более широко с влиянием США.

Утверждение, что нынешний путинский чекистский режим в России готов использовать террор и теракты для достижения своих целей как на родине, так и за ее пределами, находит множество подтверждений за последнюю пару десятилетий. Причем наиболее решающими и повлиявшими на позднейший ход событий можно назвать устроенные ФСБ в сентябре 1999 года взрывы четырех многоквартирных домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске. В них погибли 307 граждан России и более тысячи получили ранения. Этим российская секретная служба довела до финала переворот, во имя которого целенаправленно действовали десятки лет. Об этом очень интересно и опираясь на многие факты написал в своем вышедшем в прошлом году объемном исследовании историк Юрий Фельштинский.