Рийгикогу 19 октября осудил аннексию территории Украины и объявил российский режим террористическим. За заявление проголосовали 88 депутатов, против не был никто, в зале отсутствовали 13 членов парламента. Публикуем с сокращениями доклад председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам МАРКО МИХКЕЛЬСОНА перед голосованием, в котором он пояснил, почему надо признать российский режим террористическим.
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Путинский режим - угроза миру во всем мире
На этом фото - Вика. Еще в выходные она наслаждалась своей любимой работой, она была сомелье. У нее имелись любящая семья и большие мечты. Они с супругом ждали рождения своего первенца. Вчерашнее [17 октября] утро разом все изменило - в результате террористической атаки российского дрона Вика погибла. Семейное счастье вмиг сменилось ужасной трагедией, нерожденной осталась новая жизнь.
Это Оксана. Неделю назад, в понедельник, Оксана отвела своего пятилетнего сына Григория, как бычно по утрам, в детсад, а затем пошла в направлении Киевской детской больницы. Она была признанным врачом-онкологом, спасшим жизни сотен детей. Оксана не дошла до работы и никогда больше не вернется к сыну - она погибла в результате террористического российского обстрела в центре Киева. Григорий остался сиротой, ведь его отец умер в начале этого года.
Мы не должны молчать и уставать
Это только две истории из десятков, сотен, тысяч. Агрессорская война и геноцид фашистской России против государства и народа Украины унесли на сегодня жизни десятков тысяч человек - как тех, кто вел мирную жизнь, так и тех, кого война повела на поле боя. Эта ужасающая трагедия в центре Европы не должна оставить равнодушным никого из нас, ведь если мы будем молчать или устанем, то питающаяся насилием и безнаказанностью империя зла может быстро найти новые жертвы.
Ими можем оказаться и мы, наши близкие, наш народ. Именно это является причиной, почему мы как представители народа Эстонии должны четко высказать свое мнение. Это - причина, почему 85 членов Рийгикогу инициировали на прошлой неделе проект заявления "Об осуждении аннексии территории Украины и объявлении российского режима террористическим".
Несмотря на международное давление, Россия не сделала, к сожалению, ни одного шага для прекращения своей агрессорской войны. Россия сообщила 30 сентября о нелегальной аннексии оккупированных территорий Украины, проведенной на основании результатов лжереферендумов. Это - очередное преступление против мира, которым постоянный член Совета безопасности ООН Россия грубейшим образом нарушает одно из главных положений хартии ООН: о неприкосновенности территориальной целостности государств как основе гарантии суверенитета.
Новый незаконный захват, аннексия территории Украины, последовавший после оккупации и аннексии Крыма, имевших место еще в 2014 году, был решительно осужден Генассамблеей ООН: 143 государства проголосовали против российской аннексии. Поэтому всячески уместно, что такую же четкую и однозначную точку зрения примет и Рийгикогу.
Своим заявлением мы строго осудим военные действия Российской Федерации против Украины и незаконную аннексию захваченной в ходе агрессии территории. Эстония никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и лжереферендумов. Правонарушение никогда не может создать право.
Украина обладает неотъемлемым правом на свою территорию, поэтому она имеет право освободить оккупированные территории и восстановить свою территориальную целостность в границах, определенных референдумом о независимости в 1991 году. Для этого надо оказывать Украине максимальную помощь вооружением и продолжать давление на Россию путем введения новых экономических санкций.
Преступления агрессора не должны остаться безнаказанными
В своем заявлении мы подчеркиваем, что ни одно преступление агрессорской войны России не должно остаться безнаказанным. История неоднократно подтверждала, что если смотреть сквозь пальцы на преступления против человечности, то это порождает новое масштабное и расшатывающее мир во всем мире насилие. Поэтому мы поддерживаем начатое Международным судом и Международным уголовным судом выявление совершенных на территории Украины преступлений и считаем необходимым суд над виновными в агрессивных преступлениях в международном спецтрибунале.
В августе этого года члены комиссии по иностранным делам побывали в Украине, где у нас имелась возможность встретиться с генпрокурором Украины Костиным, ознакомившим с проводимыми украинской стороной расследованиями преступлений разных видов. Напомню, что только военных преступлений выявлено на сегодня на территории Украины или начато по ним производств 38000. Расследуются также преступления, связанные с геноцидом и агрессией. Украина составила список из более чем 600 лиц, виновных, по ее мнению, в инициировании и осуществлении агрессии, а также в совершении преступлений.
3 МЫСЛИ
- Агрессорская война и геноцид фашистской России против государства и народа Украины унесли на сегодня жизни десятков тысяч человек.
- Ни одно преступление агрессорской войны России не должно остаться безнаказанным. Только военных преступлений выявлено на сегодня на территории Украины или начато по ним производств 38000.
- Каким образом свободный и демократический мир может защитить себя, если ядерным государством правит опаснейшая в мире террористическая организация?
Вчера [18 октября], когда в Литве в Паланге встречались председатели комиссий по иностранным делам северных стран и стран Балтии, у нас тоже имелась возможность обменяться информацией на эту тему с послом Украины по особым поручениям Антоном Кориневичем - именно по тому вопросу, что делать на международном уровне, чтобы мы реально пришли к созданию спецтрибунала. Очень позитивно, что министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы недавно сделали первый шаг в этом направлении, выступив с совместным заявлением. Но столь же важна и наша сегодняшняя политическая декларация, в которой мы подчеркиваем необходимость спецтрибунала.
Терроризирующий мир ядерным оружием путинский режим является угрозой миру во всем мире. Поэтому всячески уместно, что такой режим надо международно изолировать, если Рийгикогу поддержит требование лишить Российскую Федерацию статуса постоянного члена Совета безопасности ООН. Привлекшая, наверное, самое большое внимание часть нашего заявления касается объявления российского режима террористическим, а Российской Федерации - поддерживающим терроризм государством. Позвольте мне чуть подробнее раскрыть подоплеку такой точки зрения.
Верховная рада Украины 29 июля после произошедшего в Оленивке массового убийства защитников Мариуполя обратилась в ООН, к странам-членам Евросоюза, Евросовету, ОБСЕ, странам-членам НАТО и их парламентам, Комитету Международного Красного Креста и международной организации гуманитарной помощи "Врачи без границ" с призывом признать произошедшее в Оленивке терактом и признать Российскую Федерацию поддерживающим терроризм государством.
Наш парламент стал бы не первым, ответившим на призыв украинских коллег и выразившим соответствующую точку зрения. В принятом парламентом Латвии 11 августа нынешнего года заявлении совершаемое Россией для достижения ее политических целей насилие над гражданским населением Украины называют терроризмом и тоже призывают считающие так же государства признать Российскую Федерацию поддерживающим терроризм государством.
В принятом 10 мая этого года заявлении парламента Литвы систематически обстреливающую гражданские объекты Украины Российскую Федерацию называют поддерживающим и осуществляющим терроризм государством. Благодаря активной работе наших депутатов Парламентская ассамблея Евросовета признала российский режим террористическим, а Россию - поддерживающим терроризм государством.
В своем сегодняшнем заявлении мы призываем международную общественность принять аналогичные декларации. Это крайне важно для того, чтобы сформировать для этой агрессорской войны правовое поле ответственности, что даст политическую инструкцию по изоляции России или в будущем - по освобождению ее от международной изоляции.
Российский террор имеет давнюю историю
Применяемый Россией террор в войне против Украины, к сожалению, не первый. Надо иметь в виду, что террор как метод политической борьбы или военного воздействия имеет в России давнюю историю. Еще со времен средневековой Ливонской войны вспоминается тактика, применение которой мы видим сейчас и в Украине: если не удается достичь военного успеха, то Россия начинает терроризировать мирное население.
Алгоритмом деятельности чекистской Российской империи является террор. Безнаказанное уничтожение целых слоев общества после большевистского переворота сформировало у последующих поколений такое отношение, будто массовое насилие и геноцид оправданны, если необходимы для защиты интересов своей империи зла. Корни России как поддерживающего терроризм государства тоже, к сожалению, уходят глубоко.
Более целенаправленную форму деятельность КГБ по применению террора как средства международной борьбы с Западом приняла, когда новым главой КГБ стал Юрий Андропов. Одним из поводов для этого стала, среди прочего, шестидневная война в июне 1967 года, в ходе которой Израиль сумел сильно унизить Египет и Сирию, находившихся под влиянием российских спецслужб. В ответ на это в штаб-квартире КГБ решили воспользоваться страданиями и гневом палестинцев и вооружить их тактикой террора для борьбы с Израилем - и более широко с влиянием США.
Утверждение, что нынешний путинский чекистский режим в России готов использовать террор и теракты для достижения своих целей как на родине, так и за ее пределами, находит множество подтверждений за последнюю пару десятилетий. Причем наиболее решающими и повлиявшими на позднейший ход событий можно назвать устроенные ФСБ в сентябре 1999 года взрывы четырех многоквартирных домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске. В них погибли 307 граждан России и более тысячи получили ранения. Этим российская секретная служба довела до финала переворот, во имя которого целенаправленно действовали десятки лет. Об этом очень интересно и опираясь на многие факты написал в своем вышедшем в прошлом году объемном исследовании историк Юрий Фельштинский.
На фоне всей этой картины вполне оправдан вопрос: каким образом свободный и демократический мир может защитить себя, если ядерным государство правит опаснейшая в мире террористическая организация? Чекистам удалось во время чеченских войн путем умелой кампании по дезинформации создать у западных лидеров ложное впечатление, будто Кремль в борьбе с международным терроризмом находится по одну линию фронта с ними и что мы являемся тут союзниками, но на самом деле это был лишь обман зрения. Кремлю была остро необходимо молчание на темы Чечни, что, в свою очередь, позволяло корпорации КГБ консолидировать власть в стране.
На сегодня дело зашло так далеко, что бывший союзник (в кавычках) Запада в войне с международным терроризмом использует для достижения своих целей ни больше ни меньше, как ядерный терроризм, угрожая, к примеру, взорвать крупнейшую в Европе Запорожскую атомную станцию.
Террористическая опустошительная война России в Украине подняла наконец тему, которую еще недавно считали табу. Если Россией правит террористическая секретная служба, то не уместно ли объявить ее поддерживающим терроризм государством? В соответствующий список США в настоящий момент входят Сирия, Иран, Северная Корея и Куба. У России имеется множество причин оказаться среди них.
Естественно, существует целый ряд рациональных аргументов за то, чтобы воздержаться от объявления постоянного члена Совета безопасности ООН государством, поддерживающим террор. По сути, принятие такой точки зрения означало бы ограничение отношений с Россией и погружение мира в еще более опасную неизвестность. Но в то же время можно спросить, не являются ли война в Украине и использование ядерного терроризма в действиях России достаточными аргументами для того, что нужно наконец добраться до виновника болезни, хронически угрожающей международной безопасности.
Это очевидно, что косметика больше не поможет, еще более наивно надеяться, что чекистская система сама поменяет настрой. Поэтому наиболее важно, чтобы западные страны применили всю свою политическую энергию для обеспечения стратегического поражения России в Украине. Это первый самый важный шаг и по искоренению терроризма в России. Свой вклад посредством политической декларации внесет также Рийгикогу своим заявлением.