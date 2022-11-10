Жестокая захватническая война в Украине, начатая режимом Владимира Путина, потрясла весь демократический мир и привела к негативному отношению ко всему, что связано с Россией. Понятно, что у людей есть искреннее желание, чтобы диктатор Путин, его подельники и все те, кто оправдывает эту войну, были сурово наказаны. К сожалению, в некоторых случаях это желание перерастает в гнев против русского языка и культуры, при этом подвергая нападкам и русских, живущих в Эстонии, пишет социолог Юхан Кивиряхк.
Юхан Кивиряхк: Преступно российское государство, а не русский язык
Например, предприниматель Йоаким Хелениус считает, что эстонских детей больше не следует учить в школе русскому языку. Главный редактор газеты "Sirp" Каарел Таранд требует упразднить русскоязычные версии на государственных сайтах, Ахти Саммельсельг требует ликвидации Русского театра. К счастью, предложения о закрытии русскоязычных телевизионных и радиоканалов Государственной телерадиокомпании ("ERR") пока не поступало.
Однако Трийн Терамяэ ("Postimees", 28.09) идет еще дальше и предлагает начать депортацию россиян на основании их умонастроения. Интересно, как и куда?! А что делать с русскоязычными гражданами Эстонии? Кроме того, если уж начать проводить массовый контроль умонастроения, не должны ли быть депортированы те эстонцы, взгляды которых не нравятся Трийн Терамяэ? Помнится, после событий Бронзовой ночи некоторые радикальные националисты хотели высылать и социологов...
Абсурдно звучало требование "бдительных граждан" прекратить транслировать информацию на русском языке на Балтийском вокзале и заменить ее на английский. Добавление английского в оповещение, конечно, нужно, но не вместо русского, а вместе с ним. Если где и нужна информация на нескольких языках, то именно в тех местах, где проходят пассажиры разных национальностей - на железнодорожных, автовокзалах и в аэропортах. Не следует забывать, что в Эстонию прибыли десятки тысяч украинских беженцев, которым в силу обстоятельств приходится постоянно перемещаться и которые лучше, чем по-английски, понимают по-русски, не говоря уж об эстонском.
Распространение информации на русском языке не является благотворительностью по отношению к русскоязычному населению, а делается в интересах безопасности всего общества. Кому было бы выгодно, если бы часть населения вообще не понимала, что происходит в этой стране? Ах, пусть выучат язык, и тогда они будут понимать? Кажется, что, по мнению тех, кто выдвигает такое требование, каждый въезжающий в Эстонию иностранец должен уже перед пересечением границы выучить эстонский язык...
Если до сих пор интеграционная политика Эстонии преследовала цель, чтобы все жители страны овладели государственным языком, то теперь все громче стали звучать голоса тех, кто хотел бы полного искоренения русского языка из общественной жизни. Однако это означало бы замену нынешней политики интеграции на насильственную ассимиляцию. Однако отказ от распространения информации на русском языке не вызовет у русских большего желания изучать эстонский, а, скорее, способен вызвать лишь негодование и протестные настроения.
На мой взгляд, риторика против русских, живущих в Эстонии, и русского языка в обществе явно зашла слишком далеко. На канале "ETV" в программе "UV faktor" одна из принявших участие в программе русских сравнила это с травлей в школе. Это не вопрос языка. Люди склонны забывать, что даже в войне между Россией и Украиной противоборствующие стороны нельзя разделить по признаку родного языка. Восточная Украина, где произошли самые чудовищные военные события, преимущественно русскоязычна, и именно живущие там русские больше всего пострадали от войны. А среди отстаивающих свободу Украины есть большое количество русских бойцов.
Украинские беженцы, нашедшие убежище в Эстонии, могут быть благодарны нашей стране за помощь, но уж точно не хотят отказываться от своего языка (будь то русский или украинский), своей национальной культуры, заменять борщ на каму.
Во времена "поющей революции" все эстонцы как один пели: "Скрывать свою национальность - хуже, чем продавать себя в рабство". Давайте позволим русским, проживающим в Эстонии, оставаться русскими и доказать, что преступна не национальность и не язык, а путинская идеология.
С русскими, живущими в России, все понятно - это их страна сейчас разрушает Украину. Но ведь есть еще и двести тысяч граждан Эстонской Республики русской национальности - как их можно обвинять в преступлениях Российского государства? Правда, в Эстонии проживают и российские граждане, но даже это не определяет отношение этих людей к войне, развязанной путинским режимом. Утверждается, что проживающие здесь граждане России единодушно поддержали на выборах Путина и "Единую Россию". Но если мы скептически воспринимаем результаты выборов в России, где поддержка власть имущих всегда стремится к стопроцентной, то почему же мы хотим принять за правду эти результаты выборов, оформленные посольством той же России в Эстонии? Вероятно, они точно так же проходят по так называемым российским "правилам". Конечно, среди здешних россиян есть и ярые путинисты, что подтверждают опросы эстонских исследовательских компаний. Естественно, за такими персонажами нужно присматривать и разбираться с ними отдельно.
Попытки повернуть колесо времени вспять, чтобы снова сделать в Эстонии моноэтническое государство, продвигаемое EKRE и "Отечеством", нелепы и опасны. Не думаю, что большинству эстонцев хотелось бы попасть в ту пещеру, в которую их заманивает председатель EKRE Мартин Хельме: где тепло, где горит дешевое трехцентовое электричество, где животы полны и где говорят только на эстонском языке. Хельме благоразумно не добавляет, что правила и запреты на проживание в этой пещере устанавливаются его партией.
Пока я писал эту статью, гуляя по Тоомемяги в Тарту, я заметил расположенные там скамейки с "добрыми мыслями", на которых представлены цитаты ученых и мыслителей, живших и работавших в Тарту. "Разнообразие - один из важнейших законов всего живого", - написано на скамье, посвященной зоологу и гистологу, профессору Лидии Поска-Тейсс. А на скамейке языковеда и профессора Жана Бодуэна де Куртенэ мы можем прочитать: "Так же, как в голове одного человека, несколько языков могли мирно и дружно сосуществовать в одной стране и быть терпимыми друг к другу".
Я не смог бы резюмировать мысли, высказанные в моей статье, лучше, чем словами этих уважаемых представителей моей alma mater.