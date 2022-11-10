ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Mужчин следует подталкивать к тому, чтобы они больше думали о своем здоровье

- Прошедшие годы, затронутые коронакризисом, также наложили свой печальный отпечаток на мужское здоровье - по сравнению с 2020 годом ожидаемая продолжительность жизни эстонских мужчин в прошлом году была на 19 месяцев меньше, также уменьшилось и количество прожитых в здоровье лет. Это тревожные показатели, - сказал Райн Вяэна, руководитель "Дня многолетней дружбы". - Поэтому мужчин следует подталкивать и поощрять к тому, чтобы они больше думали о своем здоровье и записывались на прием к медицинским партнерам кампании для проверки здоровья вместе со своими друзьями. Если бы в соответствии с поставленными целями в этом году следующие 10000 мужчин прошли обследование и в результате улучшилось качество их жизни, то победителей в сумме было бы еще больше, - добавил он.