Ноябрь - месяц мужского здоровья, и в рамках этой инициативы "День многолетней дружбы" в очередной раз приглашает эстонских мужчин найти время для себя и своих друзей, вместе пройдя обследование здоровья, а затем провести один незабываемый день.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Mужчин следует подталкивать к тому, чтобы они больше думали о своем здоровье
Цель "Дня многолетней дружбы" - пригласить мужчин со всей Эстонии весело провести день со своими друзьями, сделать что-нибудь интересное, а также вместе в течение дня пройти обследование. Это совместное время для мужчин, чтобы отметить их дружбу, подумать о здоровье и продлить годы здоровой жизни для себя и своих друзей.
Цель инициативы - увеличить среднюю продолжительность жизни эстонских мужчин, чтобы они могли быть здоровыми и активными мужьями для своих жен, счастливыми отцами для своих детей и дедушками для своих внуков.
В рамках инициативы "Дня многолетней дружбы" более 10000 мужчин уже прошли обследование в течение последних трех лет. Тесты выявили вызывающие беспокойство риски для здоровья - более 60% эстонских мужчин по-прежнему имеют высокий уровень холестерина, а каждый десятый - низкий уровень тестостерона, наблюдаются повреждения печени, связанные с образом жизни, и многие другие проблемы, развитие последствий от которых можно предотвратить при своевременном вмешательстве.
- В сотрудничестве с "Днем многолетней дружбы" Больничная касса Эстонии и мужская клиника Тартуского университета провели обследование здоровья мужчин в возрасте 40-49 лет, отчет о котором был готов весной этого года. Исследование показало, что 80% мужчин имеют как минимум один из рисков для здоровья, наиболее распространенными из которых являются: высокий уровень холестерина, избыточный вес или ожирение, высокое кровяное давление, низкий уровень тестостерона и повышенный уровень ферментов печени. В дополнение к анализам, оценивающим риски для здоровья, каждому мужчине важно оценить свое собственное поведение в отношении здоровья и при необходимости внести изменения, например, в свои привычки в еде и физических упражнениях, помогая укрепить фундамент своего здоровья, - сказал доктор Кристьян Помм, мужской врач и руководитель мужской клиники Тартуского университета.
- Прошедшие годы, затронутые коронакризисом, также наложили свой печальный отпечаток на мужское здоровье - по сравнению с 2020 годом ожидаемая продолжительность жизни эстонских мужчин в прошлом году была на 19 месяцев меньше, также уменьшилось и количество прожитых в здоровье лет. Это тревожные показатели, - сказал Райн Вяэна, руководитель "Дня многолетней дружбы". - Поэтому мужчин следует подталкивать и поощрять к тому, чтобы они больше думали о своем здоровье и записывались на прием к медицинским партнерам кампании для проверки здоровья вместе со своими друзьями. Если бы в соответствии с поставленными целями в этом году следующие 10000 мужчин прошли обследование и в результате улучшилось качество их жизни, то победителей в сумме было бы еще больше, - добавил он.