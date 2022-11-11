Электроэнергию по регулируемой государством цене начали предлагать на рынке совсем недавно, поэтому понятно, что в связи с услугой у потребителей возникает много вопросов.
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Bопросы и ответы об универсальной услуге
- Мой пакет электроэнергии зафиксирован до конца 2024 года по цене в несколько раз дешевле. Переведут ли меня на универсальную услугу, если я ничего не буду делать?
- Не переведут, вы можете продолжать использовать пакет по той же цене.
Продавец электроэнергии автоматически переводит на универсальную услугу только тех клиентов, у которых нынешняя цена на электроэнергию выше, чем цена универсальной услуги (предлагаемая "Eesti Energia" цена составляет 19,24 ц/кВтч + ежемесячная плата 1,99 €).
- Моя текущая цена на электроэнергию дороже, чем цена универсальной услуги, и я получил(-а) предложение присоединиться к универсальной услуге. Означает ли это, что на меня уже распространяется цена универсальной услуги?
- Да, цена универсальной услуги действует задним числом с 1 октября (если вы не отказались от предложения универсальной услуги).
Если раньше у вас был биржевой пакет, вам больше не нужно беспокоиться о дорогих часах и планировать потребление.
- Моя текущая цена на электроэнергию дороже, но я не получил(-а) предложение присоединиться к универсальной услуге. Что делать?
- Присоединиться к универсальной услуге можно в электронной системе обслуживания "Eesti Energia".
- Если сейчас я выберу универсальную услугу, но в будущем биржевая цена станет меньше, буду ли я связан(-а) с универсальной услугой и ее ценой?
- Вы можете в любой момент бесплатно выйти из пакета универсальной услуги и при желании выбрать другой пакет электроэнергии, например, биржевой.
Однако следует помнить, что цена универсальной услуги также может меняться, в том числе увеличиваться. Продавцы электроэнергии также могут предлагать долгосрочные фиксированные пакеты по более низкой цене.
- Есть ли у универсальной услуги отдельная дневная и ночная цена? Могу ли я планировать свое потребление соответственно с этим?
- Универсальная услуга имеет одинаковую цену за кВт/ч в течение суток, поэтому планирование потребления более целесообразно в случае почасового биржевого пакета.
Однако можно найти способы ограничить общий объем потребления и тем самым снизить затраты на электроэнергию.
Также стоит проверить свой сетевой пакет. Сетевые предприятия предлагают двухтарифные пакеты, где можно планировать время потребления днем или ночью и таким образом экономить деньги. Сетевой пакет можно поменять бесплатно.
- Я являюсь пользователем общей услуги электроэнергии. Почему я не получил(-а) предложение присоединиться к универсальной услуге?
- Если вы являетесь пользователем общей услуги электроэнергии, это означает, что у вас нет договора ни с одним продавцом электроэнергии. Электроэнергию вам продает сетевая компания или ее уполномоченный продавец электроэнергии.
Поскольку договора об электроэнергии нет, продавцы электроэнергии не могут отправить предложение. Тем не менее волноваться не стоит - все клиенты общей услуги с 1 октября покупают электроэнергию по цене универсальной услуги.