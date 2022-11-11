ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ⟩ Bопросы и ответы об универсальной услуге

Однако следует помнить, что цена универсальной услуги также может меняться, в том числе увеличиваться. Продавцы электроэнергии также могут предлагать долгосрочные фиксированные пакеты по более низкой цене.

Есть ли у универсальной услуги отдельная дневная и ночная цена? Могу ли я планировать свое потребление соответственно с этим?

- Универсальная услуга имеет одинаковую цену за кВт/ч в течение суток, поэтому планирование потребления более целесообразно в случае почасового биржевого пакета.

Однако можно найти способы ограничить общий объем потребления и тем самым снизить затраты на электроэнергию.

Также стоит проверить свой сетевой пакет. Сетевые предприятия предлагают двухтарифные пакеты, где можно планировать время потребления днем или ночью и таким образом экономить деньги. Сетевой пакет можно поменять бесплатно.

Я являюсь пользователем общей услуги электроэнергии. Почему я не получил(-а) предложение присоединиться к универсальной услуге?

- Если вы являетесь пользователем общей услуги электроэнергии, это означает, что у вас нет договора ни с одним продавцом электроэнергии. Электроэнергию вам продает сетевая компания или ее уполномоченный продавец электроэнергии.