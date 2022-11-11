Уже более полугода мы являемся свидетелями того, как Россия в своей агрессивной войне бомбит города и гражданское население Украины. Смотреть на фотографии и видео укрывающихся в киевском метро людей, с одной стороны, по-человечески трагично, однако при этом необходимо делать выводы о нашей собственной способности защитить своих жителей в случае войны или кризиса.
ПАРЛАМЕНТ ⟩ В гражданской обороне у нас имеется 30-летний долг
Мы всегда были примером со своим оборонным бюджетом и вкладывали в военную гособорону 2% или больше, однако больше прежнего должны вкладывать также в защиту своего населения. Военные ужасы в Украине подтвердили важность и роль наших работников внутренней безопасности в подобных кризисных ситуациях при оказании помощи людям и государству. Война дала нам четкий урок того, насколько важны готовность населения, оборонные способности, патриотизм и умение справляться в условиях кризиса.
Спасательные работы - это нечто большее, нежели тушение пожаров, и в контексте различных кризисов Спасательный департамент играет в нашем обществе все большую роль.
Безопасность и способность нашего государства к сопротивлению должны быть более широкими и разносторонними, ведь это факт, что наш агрессивный сосед выбирает в качестве цели для атак не только военные объекты. Таким же образом не разбирают время и место различные стихийные бедствия. То есть эвакуация, укрытие, создание кризисных запасов, оповещение о тревоге и развитие других важных для гражданской обороны действий будут иметь для Эстонии ключевое значение в течение следующих лет.
Гражданскую оборону развивали все же в соответствии с возможностями госбюджета; к сожалению, делалось это во время кризисов или даже после них, и зачастую в порядке ударного труда, без постоянного финансирования и четкого долгосрочного плана. Если, к примеру, финны и после Второй мировой войны последовательно развивали свою гражданскую оборону в смысле как бетонных сооружений, так и системы и обучения, то в нашей гражданской обороне зияет 30-летний долг, который мы стараемся ликвидировать сегодня в кризисной ситуации.
Сегодня нам требуются принципиальные изменения в том, какой мы видим и как трактуем нашу гособорону. Гражданская оборона и готовность к кризисам являются частью гособороны, и мы должны постоянно развивать и поддерживать эти способности. В марте мы добились экстренного финансирования гражданской обороны, что даст нам возможность создать стратегические основы гражданской обороны. Это большой шаг вперед, чтобы наша гособорона была широкой и разносторонней. При сегодняшнем финансировании можно, однако, выполнять лишь остро необходимые работы, а систематическое и жизнеспособное развитие предполагает наличие межпартийного соглашения.
Что планируется сделать для гражданской обороны?
- Установим 80 сирен в 16 крупнейших городах
- Организуем учения и обучения для жителей и местных самоуправлений
- Отметим убежища в крупных городах
- Создадим первичные запасы для масштабной эвакуации
- Поддержим кризисную готовность местных самоуправлений, увеличим также непрерывность функционирования и запасы команд Спасательного департамента
- Разработаем инструкции для адаптации частной собственности, например, подвалов, в подходящие для скопления людей места
За деньги, направленные в повышение готовности к кризисам, мы создадим систему оповещения об угрозах, установим 80 сирен в 16 крупнейших городах, организуем учения и обучения для населения и местных самоуправлений, отметим в крупных городах места убежищ, создадим первичные запасы для масштабной эвакуации, поддержим кризисную готовность местных самоуправлений, а также увеличим непрерывность функционирования и запасы команд Спасательного департамента. А также разработаем инструкции для адаптации частной собственности, например, подвалов, в подходящие для скопления людей места.
Вдобавок ко всему этому имеется план выделить на следующий год в общем 6 миллионов евро на привлечение добровольцев внутренней безопасности к широкомасштабной гособороне, а также на поддержку общин и гражданских объединений.
Действительно, дела идут к лучшему, но здесь важно, чтобы это не было разовым вкладом, а чтобы в контексте широкой гособороны было обеспечено необходимое постоянное финансирование. Проблемой являются жизнеспособная гражданская оборона и долгосрочное развитие способностей сферы внутренней обороны.
Я верю, что все мы в этом зале единодушны в том, что необходимые для развития гражданской обороны и кризисной готовности действия нельзя делать за счет повседневной безопасности жителей Эстонии. К тому же и без того отшлифованная до тонкости сфера внутренней обороны не вынесла бы новых урезаний, ведь уже прежние повышения зарплат производились за счет внутренних ресурсов, в том числе посредством сокращений. Кризисы последних лет приходилось разрешать путем сверхурочных часов, сжигая ярким пламенем наше главное достояние - людей.
Люди сферы внутренней безопасности - фундамент нашей безопасности в повседневной жизни, а также в более широком плане - фундамент всей гражданской обороны. Исходя из уроков кризисов последних лет, задачей Спасательного департамента наряду с разрешением кризисов являются в долгосрочной перспективе развитие гражданской обороны и создание потенциала.
Основой осуществления деятельности в сфере гражданской обороны являются наши люди, и с вышеназванными процессами развития на них будут возложены дополнительные обязанности. При этом они должны будут выполнять также повседневные оперативные действия. Спасателю в любом случае нужно тушить пожары, а полиции - реагировать на случаи семейного насилия.
Прежний взгляд, будто кризис длится до 72 часов, больше не соответствует действительности. Учреждения нашей сферы деятельности занимаются сегодняшними кризисами месяцами и даже годами. Это значит, что ни одно решение не рождается без помощи полиции, спасателей, пограничников или центра тревоги.
Мы достигли исторического роста фонда зарплат в сфере ведения Министерства внутренних дел. Нам пора понять, что, инвестируя только в бетон, мы не добьемся успеха и не будем способны защитить. Обеспечение достойной зарплаты в области внутренней безопасности - это важная предпосылка того, что наше население будет защищено.
Следующим важным шагом и служит то, чтобы мы обеспечили стабильное и долгосрочное финансирование гражданской обороны. Как и военная гособорона, широкая гособорона тоже требует целостного подхода и последовательного финансирования, и это решение невозможно откладывать на далекое будущее. Ведь за выживание своих людей в военном кризисе отвечаем мы сами. Международная помощь этим не занимается.
В Хельсинки на 600000 жителей имеется 900000 убежищ, а мы сегодня только приступаем к подготовке. К началу следующего года в Министерстве внутренних дел будут готовы предложения по созданию убежищ и строительству укрытий, а также по сопутствующей им деятельности.
Однако только инструкций и приложений недостаточно. Мы должны более систематично доводить эти знания до населения. Я еще в нынешнем году хочу предложить правительству идеи того, как проводить курсы и обучения по гражданской обороне, чтобы по меньшей мере 50% жителей Эстонии имели знания и умения, необходимые, чтобы справиться с кризисом.
Но и это только половина арифметики - и, к сожалению, более дешевая половина. Только от знаний мало проку, если человеку негде будет укрыться в случае кризиса, а государство не сможет предложить элементарные средства и запасы, чтобы обеспечить выживание социума.
С учетом вышесказанного я делаю здесь сегодня всем нам конкретное предложение достичь межпартийного соглашения, по которому мы обеспечили бы в будущем постоянно и долгосрочно по крайней мере 0,5% ВВП, то есть около 140 миллионов евро, на гражданскую оборону. При бюджете военной обороны почти в миллиард евро это стало бы элементарной инвестицией, чтобы обеспечить безопасность жителей Эстонии, а также их готовность и выживаемость в случае кризисов. Вновь можно привести в пример Финляндию, где такое равновесие достигнуто.
Я верю и надеюсь, что мое предложение поддержат все политические силы, несмотря на предстоящие выборы и сиюминутные политические разногласия. Мы достигли такого же принципиального единодушия о финансировании военной гособороны в объеме 2% ВВП. Так давайте достигнем его и в других областях широкой гособороны, в том числе гражданской обороны. Люди - прежде всего!