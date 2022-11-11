ПАРЛАМЕНТ ⟩ В гражданской обороне у нас имеется 30-летний долг

Прежний взгляд, будто кризис длится до 72 часов, больше не соответствует действительности. Учреждения нашей сферы деятельности занимаются сегодняшними кризисами месяцами и даже годами. Это значит, что ни одно решение не рождается без помощи полиции, спасателей, пограничников или центра тревоги.

Мы достигли исторического роста фонда зарплат в сфере ведения Министерства внутренних дел. Нам пора понять, что, инвестируя только в бетон, мы не добьемся успеха и не будем способны защитить. Обеспечение достойной зарплаты в области внутренней безопасности - это важная предпосылка того, что наше население будет защищено.

Следующим важным шагом и служит то, чтобы мы обеспечили стабильное и долгосрочное финансирование гражданской обороны. Как и военная гособорона, широкая гособорона тоже требует целостного подхода и последовательного финансирования, и это решение невозможно откладывать на далекое будущее. Ведь за выживание своих людей в военном кризисе отвечаем мы сами. Международная помощь этим не занимается.

В Хельсинки на 600000 жителей имеется 900000 убежищ, а мы сегодня только приступаем к подготовке. К началу следующего года в Министерстве внутренних дел будут готовы предложения по созданию убежищ и строительству укрытий, а также по сопутствующей им деятельности.