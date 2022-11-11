Силы обороны мы развиваем для того, чтобы победить в войне, а гражданскую оборону должны развивать для того, чтобы люди выжили, а нация и государственность продолжили существование.
ПАРЛАМЕНТ ⟩ Эркки Коорт: Мы слишком мало сделали для уменьшения рисков
В части военной защиты мы как общество пришли к выводу, что мы покупаем оружие не для парада. Тем не менее несколько лет тому назад началась паника, когда Спасательный департамент и Министерство внутренних дел призвали делать дома запасы продовольствия. Для многих это стало шоком, и у меня тоже не раз спрашивали, не готовится ли государство к войне.
Общество должно подготовиться к разным кризисам. Да, в том числе к войне. Частично эта тревога была понятна, ведь заполненные вооружением склады Сил обороны для многих являются абстракцией, а вот заполненный припасами подвал касается зоны безопасности людей. Однако именно дом человека - это средоточие того, почему вообще должно функционировать государство.
Эстония много говорила об изменении ситуации с безопасностью, а также упрекала другие государства за игнорирование угроз безопасности. По сути, и мы в Эстонии начали заниматься некоторыми темами только теперь - будь то тема охлаждающей воды для Нарвских электростанций или ПВО средней дальности. То есть мы как государство знали, но не слишком много делали по сравнению с обычной ситуацией. Если не заниматься уменьшением рисков при солнечной погоде, то при шторме потребности в инвестициях прогрессируют.
Гражданская оборона - вещь масштабная, долгосрочная и дорогостоящая, но при этом она должна быть с низким уровнем принятия решений, децентрализованной и региональной.
Для того чтобы три человека ежедневно трудились в спасательной команде, необходимо 15 работников. Чтобы на улицы выходили 100 патрулей, работать должны 1000 человек. Для эффективного реагирования на угрозы необходима разбросанность, то есть региональное и децентрализованное функционирование. Для истинного обеспечения гражданской обороны необходимо располагаться вблизи людей по всей Эстонии.
"Если не заниматься уменьшением рисков при солнечной погоде, то при шторме потребности в инвестициях прогрессируют".
Эркки Коорт, заведующий Институтом внутренней безопасности Академии внутренней обороны
Этот проект долгосрочный и дорогой. У нас нет сегодня убежищ и никогда не возникнет ситуации, когда каждый человек в Эстонии получит свое убежище. Даже на создание обеспечивающих более слабую защиту мест укрытия потребуется время, поэтому нельзя строить иллюзии и внушать людям, будто в течение ближайших десяти лет мы совершим здесь существенный скачок. Стремиться к этому, разумеется, надо, но сегодня мы находимся в положении, когда самое правильное - это рассредоточиться в случае угрозы.
Для эффективности гражданской обороны сверхважно, чтобы ее тылы были автономными и крепкими. Централизация обходится дешевле, однако децентрализованную систему невозможно быстро парализовать. Это не значит, что должно существовать много маленьких учреждений, однако системы должны быть такими, чтобы при поражении главного офиса не понесла необратимый ущерб остальная цепочка.
При любом кризисе люди устают, устают и спасатели. Потери в армии мы восполняем мобилизацией в обществе, но как и кем мы заменим в большом объеме спасателей, если возникнет такая необходимость? В Эстонии сформирована очень хорошая система добровольцев, но мы должны сделать еще шаг вперед. Я нахожу, что сейчас самое время заговорить наряду со срочной службой о внедрении в гораздо большем объеме замещающей службы - и не только в Спасательном департаменте.
Сейчас Россия, воюя в Украине, на годы теряет свою атакующую способность, но это никак не должно усыплять нашу бдительность. Хотя прямая угроза нападения снижается и Россия движется в направлении нестабильности, каждый истраченный на гражданскую оборону цент будет использован с толком, ведь внутренне нестабильное большое государство рядом с нами почти столь же безумно, как воинственное и агрессивное государство.