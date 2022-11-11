ПАРЛАМЕНТ ⟩ Эркки Коорт: Мы слишком мало сделали для уменьшения рисков

"Если не заниматься уменьшением рисков при солнечной погоде, то при шторме потребности в инвестициях прогрессируют". Эркки Коорт, заведующий Институтом внутренней безопасности Академии внутренней обороны

Этот проект долгосрочный и дорогой. У нас нет сегодня убежищ и никогда не возникнет ситуации, когда каждый человек в Эстонии получит свое убежище. Даже на создание обеспечивающих более слабую защиту мест укрытия потребуется время, поэтому нельзя строить иллюзии и внушать людям, будто в течение ближайших десяти лет мы совершим здесь существенный скачок. Стремиться к этому, разумеется, надо, но сегодня мы находимся в положении, когда самое правильное - это рассредоточиться в случае угрозы.

Для эффективности гражданской обороны сверхважно, чтобы ее тылы были автономными и крепкими. Централизация обходится дешевле, однако децентрализованную систему невозможно быстро парализовать. Это не значит, что должно существовать много маленьких учреждений, однако системы должны быть такими, чтобы при поражении главного офиса не понесла необратимый ущерб остальная цепочка.

При любом кризисе люди устают, устают и спасатели. Потери в армии мы восполняем мобилизацией в обществе, но как и кем мы заменим в большом объеме спасателей, если возникнет такая необходимость? В Эстонии сформирована очень хорошая система добровольцев, но мы должны сделать еще шаг вперед. Я нахожу, что сейчас самое время заговорить наряду со срочной службой о внедрении в гораздо большем объеме замещающей службы - и не только в Спасательном департаменте.